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Haber Giriş: 31.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

IOM: O faciada en az 140 kişi hayatını kaybetti

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IOM: O faciada en az 140 kişi hayatını kaybetti
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Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Senegal’de geçen hafta yaşanan tekne faciasında en az 140 kişinin öldüğünü duyurdu.

IOM’den yapılan açıklamada, Senegal’den İspanya’ya gitmek üzere yola çıkan ve yaklaşık 200 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu en az 140 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. IOM, olayı “2020’de yaşanan en büyük düzensiz göç felaketi” olarak niteledi. Senegal makamları daha önce ölü sayısını 20 olarak belirtmişti. İspanya’ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne, 24 Ekim’de motor arızası nedeniyle başkent Dakar’a 80 kilometre mesafedeki Mbour kenti açıklarında batmıştı. Senegal’de özellikle işsizliğin fazla olduğu yerlerdeki gençler, kaçak yollardan İspanya’ya gitmeye çalışıyor.

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