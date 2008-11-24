İntiharını canlı yayınladı

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İNTİHARI CANLI İZLENDİ

ABD'nin Miami kentinde bir üniversite öğrencisi, bilgisayar kamerası kullanan bin 500 kişinin gözü önünde, aşırı dozda ilaç alarak intihar etti.



Yetkililer, manik depresif teşhisi konulan 19 yaşındaki Abraham Biggs'in ölümünün ve sonrasındaki 12 saatin tamamının, evindeki internet ağına bağlı bilgisayar kamerası tarafından görüntülendiğini, ağa bağlı diğer bilgisayar kamerası kullanıcılarının intihara ve sonrasına canlı yayında şahit olduklarını söyledi.



Bilgisayar kamerasıyla iletişim kuran bazı kullanıcıların, Biggs'i intihardan vazgeçirmeye çalıştığı, bazılarının ise olayın bir şakadan ibaret olduğunu düşündüğü, durumun ciddiyetini kavrayan birkaç kişinin ise polise haber verilmesi amacıyla internet sitesini uyardıkları belirtildi.



Polisin, Biggs'in intihar niyetini diğer kullanıcılara anlatmasından 12 saat sonra olay yerine gittiği, bu anın da bilgisayar kullanıcıları tarafından izlendiği ifade edildi.

