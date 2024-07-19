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İntihardan vazgeçen adam sigara yakınca ev havaya uçtu

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#Japonya#Gaz Patlaması#Dünya
İntihardan vazgeçen adam sigara yakınca ev havaya uçtu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 13:59

Japonya'da bir adam intihar etmek için önce gazı açıp, ardından da vazgeçerek sigara yakması sonucu patlama yaşandı. Patlamada 8 kişi yaralandı.

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Japonya'nın Saitama eyaletinde dün gece patlama yaşandı. Emniyet güçleri ve görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, Kawaguchi şehrindeki 15 katlı bir apartmanın 3’üncü katında bulunan dairede yerel saatle 20.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Çevredeki yapılarda da hasara neden olan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, dairenin sahibi dahil 8 kişinin yaralandığı tespit edildi. Bölgedeki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

İntihardan vazgeçen adam sigara yakınca ev havaya uçtu

"İNTİHARDAN VAZGEÇİP SİGARA YAKTIM"

Patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan 40’lı yaşlardaki erkeğin polisteki ifadesi ise kan dondurdu. Şahsın, “Gazı açarak intihar etmeye çalıştım ama daha sonra vazgeçtim. Odayı biraz havalandırdıktan sonra sigara yakınca patlama meydana geldi” dediği belirtildi.
Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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#Japonya#Gaz Patlaması#Dünya

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