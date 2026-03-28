İntihara teşvik davası

Haberin Devamı

Yaklaşık iki milyar aktif kullanıcısıyla dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan TikTok, resmi bir yaptırım tehdidi ile karşı karşıya. Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, “intihara teşvik ettiği” ve “yasa dışı veriler aktardığı” gerekçesiyle TikTok’un algoritması hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

BAKANLIK TEST ETTİ

Bakan Geffray, bakanlığın TikTok üzerinde yaptıkları bir deney hakkında bilgi verdi. Geffray, deney kapsamında 14 yaşında olduğunu belirten bir hesap oluşturduklarını, 20 dakika sonra ise bu hesapla herhangi bir şeyi beğenmedikleri halde depresif ve intihara teşvik eden videoların karşılarına çıktığını anlattı.

BAKAN: DURDURMALIYIZ

“Ergenleri hayatları için tehlikeli olan yönlere götüren bu ölümcül sarmalları durdurmalıyız” diye konuşan Geffray, Paris Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Fransa’da geçen yıl kasım ayında da “TikTok’un algoritmasının çocukları intihara sürüklediği şüphesiyle” ön soruşturma başlatılmıştı.