İntihara teşvik davası

#Tiktok#DAVA#İntihar
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 07:00

ABD’de bağımlılık yaptığı gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkûm olan Meta ve YouTube’dan sonra bir dava haberi de Fransa’dan geldi. Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok hakkında ‘intihara teşvik ettiği’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Yaklaşık iki milyar aktif kullanıcısıyla dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan TikTok, resmi bir yaptırım tehdidi ile karşı karşıya. Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, “intihara teşvik ettiği” ve “yasa dışı veriler aktardığı” gerekçesiyle TikTok’un algoritması hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

BAKANLIK TEST ETTİ

Bakan Geffray, bakanlığın TikTok üzerinde yaptıkları bir deney hakkında bilgi verdi. Geffray, deney kapsamında 14 yaşında olduğunu belirten bir hesap oluşturduklarını, 20 dakika sonra ise bu hesapla herhangi bir şeyi beğenmedikleri halde depresif ve intihara teşvik eden videoların karşılarına çıktığını anlattı.

BAKAN: DURDURMALIYIZ

“Ergenleri hayatları için tehlikeli olan yönlere götüren bu ölümcül sarmalları durdurmalıyız” diye konuşan Geffray, Paris Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Fransa’da geçen yıl kasım ayında da “TikTok’un algoritmasının çocukları intihara sürüklediği şüphesiyle” ön soruşturma başlatılmıştı.

