İntihar mektubu iddiası

#ABD#Epstein#Yargıç
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 07:00

ABD’de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken 2019 yılında hapishanede ölü bulunan pedofili milyarder Jeffrey Epstein’in ölümüyle ilgili yeni bir ayrıntı gün yüzüne çıktı.

New York Times’ın haberine göre Epstein’in hapishanedeki hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione, Epstein ölmeden birkaç hafta önceki intihar girişiminin ardından, bir çizgi romanın arasında “intihar mektubu” olarak değerlendirilebilecek bir not buldu.

“Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda vakti geldi” ifadesinin yer aldığı not, federal yargıç tarafından Tartaglione’nin kendi ceza davasının bir parçası olarak mühürlendi ve yıllarca New York’taki bir adliyede kilit altında tutuldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
