İntihar değil cinayet iddiası

O dönem yapılan otopside, Cobain’in cenazesinin garajın üzerindeki odada bulunduğu belirtilmişti. Aradan geçen zamanın ardından bağımsız bir adli bilimciler ekibi, Cobain’in otopsi raporu ve olay yerinde bulunan materyalleri yeniden mercek altına aldı. Buna göre, Cobain’in bir ya da birden fazla kişi tarafından önce aşırı doz eroinle etkisiz hale getirildiği, ardından başından vurulduğu ve olayın intihar süsü verilerek kurgulandığı öne sürüldü. Ekip, otopsideki bazı bulguların ‘tüfekle intihara’ uymadığını savundu. Beyin ve karaciğerde görülen nekrozun oksijen yoksunluğuna bağlı olarak aşırı doz vakalarında ortaya çıktığını, bunun tipik bir pompalı tüfek yaralanmasıyla açıklanamayacağını iddia etti. Soruşturma ekibi ayrıca, cesedin etrafının ‘ürkütücü derecede temiz’ olması ve av tüfeğinin namlusunu tutarken bulunan Cobain’in elinde kan lekesi olmamasının tutarsız olduğunu savunuyor.