×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İntihar değil cinayet iddiası

Güncelleme Tarihi:

#Adli Tıp#Kurt Cobain#Nirvana
İntihar değil cinayet iddiası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 07:00

NIRVANA’nın efsanevi solisti Kurt Cobain’in ölümü onlarca yıl sonra yeniden gündemde. Cobain, 5 Nisan 1994’te 27 yaşında hayatını kaybettiğinde, ölüm nedeni pompalı tüfekle intihar olarak kayda geçmişti.

Haberin Devamı

O dönem yapılan otopside, Cobain’in cenazesinin garajın üzerindeki odada bulunduğu belirtilmişti. Aradan geçen zamanın ardından bağımsız bir adli bilimciler ekibi, Cobain’in otopsi raporu ve olay yerinde bulunan materyalleri yeniden mercek altına aldı. Buna göre, Cobain’in bir ya da birden fazla kişi tarafından önce aşırı doz eroinle etkisiz hale getirildiği, ardından başından vurulduğu ve olayın intihar süsü verilerek kurgulandığı öne sürüldü. Ekip, otopsideki bazı bulguların ‘tüfekle intihara’ uymadığını savundu. Beyin ve karaciğerde görülen nekrozun oksijen yoksunluğuna bağlı olarak aşırı doz vakalarında ortaya çıktığını, bunun tipik bir pompalı tüfek yaralanmasıyla açıklanamayacağını iddia etti. Soruşturma ekibi ayrıca, cesedin etrafının ‘ürkütücü derecede temiz’ olması ve av tüfeğinin namlusunu tutarken bulunan Cobain’in elinde kan lekesi olmamasının tutarsız olduğunu savunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adli Tıp#Kurt Cobain#Nirvana

BAKMADAN GEÇME!