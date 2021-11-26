Interpol’un yeni başkanı BAE’den

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Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (İnterpol) İstanbul’daki genel kurulu dün sona erdi. Üç gün süren toplantıda teşkilatın dört yıl süreyle görev yapacak yeni başkanı seçildi. Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden iki adayın yarıştığı seçimlerde, yeni başkan BAE İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi Tümgeneral Ahmed Nasser Al Raisi oldu. Al Raisi, Fransa’nın Lyon kentinde bulunan genel merkezde organizasyonun başkanı olarak dört yıl süreyle görev yapacak.

İKİ SUÇ DUYURUSU

Al Raisi hakkında işkence gerekçesiyle Fransa ve Türkiye’de iki ayrı suç duyurusu bulunuyor. Suç duyurularından ilki İngiltere vatandaşı siyaset bilimci Matthew Hedges’e ait. Hedges, Mayıs 2018’de doktora tezi için bazı görüşme ve incelemelerde bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Kasım 2018’e kadar tutuklu kalan Hedges gözaltı ve tutukluluğu esnasında işkenceye uğradığı iddiasıyla Mayıs 2021’de Al Raisi’nin de aralarında olduğu 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Körfez İnsan Hakları Merkezi avukatları da hükümete muhalif Ahmed Mansur’a yönelik işkence ve barbarlık eylemlerinden sorumlu tuttuğu Al Raisi’yle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.