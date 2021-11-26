Interpol’un yeni başkanı BAE’den

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
PFDK, Fatih Terimin cezasını resmen açıkladıPFDK, Fatih Terim'in cezasını resmen açıkladı!#Fatih Terim
Putin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladıPutin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladı#Kovid Aşısı
Covid-19da son durum belli oldu... Kayıplarımız can yakmaya devam ediyorCovid-19'da son durum belli oldu... Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor#Koronavirüs
Fenerbahçe, Avrupa Ligine veda ettiFenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti#Olympiakos Fenerbahçe
Galatasaray güle oynaya turladı Marsilyaya 4 gol birden...Galatasaray güle oynaya turladı! Marsilya'ya 4 gol birden...#Uefa Avrupa Ligi
Rusyada maden faciası Ölü sayısı dehşet verici boyutlarda...Rusya'da maden faciası! Ölü sayısı dehşet verici boyutlarda...#Rusya
Skandal Irkçı yazışmalar ortaya çıktı: Dün bir Türkü tekmeledimSkandal! Irkçı yazışmalar ortaya çıktı: 'Dün bir Türk'ü tekmeledim'#Irkçılık
Kritik toplantı sona erdi MB Başkanından ilk açıklama: Bankacılık sektörü çok güçlüKritik toplantı sona erdi! MB Başkanı'ndan ilk açıklama: Bankacılık sektörü çok güçlü#Merkez Bankası
Bakan Koca müjdeleri peş peşe sıraladı Personel alımı, ARGE üretim merkezi...Bakan Koca müjdeleri peş peşe sıraladı! Personel alımı, ARGE üretim merkezi...#AR-GE Üretim Merkezi
Galatasaray-Marsilya maçında gergin anlar Muslera ve Fatih Terim sinirlendiGalatasaray-Marsilya maçında gergin anlar! Muslera ve Fatih Terim sinirlendi #Galatasaray
MGKda ekonomi vurgusu İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildiMGK'da 'ekonomi' vurgusu! 'İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi'#Ankara
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğizMHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğiz#Bahçeli
Cengiz Kurtoğlunun saldırdığı Mustafa Can konuştuCengiz Kurtoğlu'nun saldırdığı Mustafa Can konuştu#Cengiz Kurtoğlu
Bu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğimBu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim#Emily Ratajkowski
F.Bahçede Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri Kadro dışı bıraktım...F.Bahçe'de Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri! 'Kadro dışı bıraktım...'#Fenerbahçe
HABERLERDünya Haberleri

Interpol’un yeni başkanı BAE’den

#Interpol#Ahmed Nasser Al Raisi#Birleşik Arap Emirlikleri
Interpol’un yeni başkanı BAE’den

İstanbul’da düzenlenen İnterpol 89. Genel Kurulu’nda yeni başkan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi Tümgeneral Ahmed Nasser Al Raisi oldu.

Haberin Devamı

Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (İnterpol) İstanbul’daki genel kurulu dün sona erdi. Üç gün süren toplantıda teşkilatın dört yıl süreyle görev yapacak yeni başkanı seçildi. Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden iki adayın yarıştığı seçimlerde, yeni başkan BAE İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi Tümgeneral Ahmed Nasser Al Raisi oldu. Al Raisi, Fransa’nın Lyon kentinde bulunan genel merkezde organizasyonun başkanı olarak dört yıl süreyle görev yapacak.

İKİ SUÇ DUYURUSU

Al Raisi hakkında işkence gerekçesiyle Fransa ve Türkiye’de iki ayrı suç duyurusu bulunuyor. Suç duyurularından ilki İngiltere vatandaşı siyaset bilimci Matthew Hedges’e ait. Hedges, Mayıs 2018’de doktora tezi için bazı görüşme ve incelemelerde bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Kasım 2018’e kadar tutuklu kalan Hedges gözaltı ve tutukluluğu esnasında işkenceye uğradığı iddiasıyla Mayıs 2021’de Al Raisi’nin de aralarında olduğu 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Körfez İnsan Hakları Merkezi avukatları da hükümete muhalif Ahmed Mansur’a yönelik işkence ve barbarlık eylemlerinden sorumlu tuttuğu Al Raisi’yle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Interpol#Ahmed Nasser Al Raisi#Birleşik Arap Emirlikleri

BAKMADAN GEÇME!

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk
Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu çare olmadı

Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı

#Fenerbahçe
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen