Interpol'ün mali tablolarını Polonyalı kurul denetleyecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünya nefesini tuttu Fedi izliyor Şimdi ne yapacakDünya nefesini tuttu Fed'i izliyor! Şimdi ne yapacak?#FED Faiz Kararı
Fatih Terimin vedasındaki şifreler Federasyonun başına geçebilirFatih Terim'in vedasındaki şifreler! "Federasyonun başına geçebilir"#Fatih Terim
Omicron PCR testlerini de etkiledi Ağızdan mı, burundan mı etkili | 3 SORU 3 YANITOmicron PCR testlerini de etkiledi! Ağızdan mı, burundan mı etkili? | 3 SORU 3 YANIT#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bugüne kadar dışardan alıyorduk artık yerli ve millisine sahibizCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bugüne kadar dışardan alıyorduk artık yerli ve millisine sahibiz#Cumhurbaşkanı
Türkiye ve Ermenistan arasında 1.5 saatlik kritik zirve İlk açıklama geldi...Türkiye ve Ermenistan arasında 1.5 saatlik kritik zirve! İlk açıklama geldi...#Türkiye
Anıtkabirdeki görüntüler çok konuşulmuştu... Görevden alındılarAnıtkabir'deki görüntüler çok konuşulmuştu... Görevden alındılar#MSB
190 milyon dolarlık fiyatıyla rekor kırdı Amerikalı milyarderden aldı: İsmini açıklamadı190 milyon dolarlık fiyatıyla rekor kırdı! Amerikalı milyarderden aldı: İsmini açıklamadı#Manhattan
Acı haberler art arda geldi Adile ve Melikenin şüpheli ölümüAcı haberler art arda geldi! Adile ve Melike'nin şüpheli ölümü#Konya
Milyonların gözü Mecliste Zam farkları ne zaman ödenecek İşte son durum...Milyonların gözü Meclis'te! Zam farkları ne zaman ödenecek? İşte son durum...#Memur
Rusyadan beklenen açıklama geldi: Sabrımız taştı, haftaya yanıt vereceğizRusya'dan beklenen açıklama geldi: 'Sabrımız taştı, haftaya yanıt vereceğiz'#Lavrov
Hemşire akrabasıyla ilaç taşımış… Skandal karelerin ardından bir bağlantı daha ortaya çıktıHemşire akrabasıyla ilaç taşımış… Skandal karelerin ardından bir bağlantı daha ortaya çıktı!#Terör
Domuzdan nakledilen kalple tarihe geçmişti... Geçmişindeki karanlık sır sonunda açığa çıktıDomuzdan nakledilen kalple tarihe geçmişti... Geçmişindeki karanlık sır sonunda açığa çıktı! #ABD
Reklam olsun diye değil gerçek aşk buReklam olsun diye değil gerçek aşk bu! #Kanye West
Samimiyetle anlattı: Aldattım… YakalandımSamimiyetle anlattı: Aldattım… Yakalandım#Onur Tuna
Transparan Beren Partiye damga vurdu...Transparan Beren! Partiye damga vurdu...#Beren Saat
HABERLERDünya Haberleri

Interpol'ün mali tablolarını Polonyalı kurul denetleyecek

#Interpol#Polonya#Dünya
Interpolün mali tablolarını Polonyalı kurul denetleyecek

Polonya Yüksek Denetleme Kurulu (NIK) 140 milyon euroyu aşkın bütçesi bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı'nı (Interpol) denetleyecek. Üç yıl görev yapacak olan kurul, mali tabloların Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartlarına uygunluğunu denetleyecek ve Interpol yöneticilerine rapor verecek.

Haberin Devamı

Polonya Yüksek Denetleme Kurulu (NIK), Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) açtığı yarışmayı kazanarak kurumun mali denetimini yapmaya hak kazandı. Önümüzdeki günlerde görevi Kanada'dan devralacak olan NIK, 3 yıl boyunca 140 milyon euroyu aşkın bütçesi bulunan Interpol'ü denetleyecek. NIK Başkanı Marian Banas yaptığı açıklamada, bu göreve seçilmiş olmalarının kurumun güvenilirliği, profesyonelliği ve dürüstlüğünün teyidi anlamına geldiğini belirtti. Marian Banas, uluslararası arenada en büyük güveni hak eden bağımsız bir kuruluş olduklarının kanıtı olan bu durum karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Banas, dünya çapında 200'e yakın devletin oluşturduğu terörle mücadele, organize suç ve uyuşturucuyla bağlantılı suçlar başta olmak üzere birçok suçla mücadele eden Interpol'ün dış denetçiyi seçerken ekibin deneyimi ve niteliklerinin yanı sıra profesyonellik, gizlilik, bağımsızlık ve belgelerin güvenliğinin sağlanması gibi unsurları da dikkate aldığını kaydetti.

NIK, Interpol'ün finans raporlarını, mali tablolarının Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartlarına uygunluğunu denetleyecek, Interpol Genel Sekreteri, Genel Kurul ve Yürütme Komitesi'ne rapor sunacak. Daha önce de Avrupa Konseyi, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni (CERN) denetleyen Polonyalı kurul, halen Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) için dış denetçi görevini yürütüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Interpol#Polonya#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal