Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli yakalandı

Ülkenin kuzeydoğusundaki Tırgovişte (Eski Cuma) kenti savcılığının yaptığı yazılı açıklamada, Köksel E’nin 2012'de Bursa’da reşit olmayan birisine yönelik işlediği cinsel saldırı suçundan dolayı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bulgaristan’da geçici ikamet izni olduğu belirlenen ve Eski Cuma’ya bağlı bir köyde gözaltına alındığı belirtilen şüpheli hakkında Türkiye'ye sınır dışı işleminin başlatıldığı açıklandı.