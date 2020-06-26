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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 21:41,Son Güncelleme:

Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli yakalandı

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Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli yakalandı
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Türkiye’de 8 yıl önce işlediği reşit olmayan birine yönelik cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Bulgaristan'da gözaltına alındı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Tırgovişte (Eski Cuma) kenti savcılığının yaptığı yazılı açıklamada, Köksel E’nin 2012'de Bursa’da reşit olmayan birisine yönelik işlediği cinsel saldırı suçundan dolayı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bulgaristan’da geçici ikamet izni olduğu belirlenen ve Eski Cuma’ya bağlı bir köyde gözaltına alındığı belirtilen şüpheli hakkında Türkiye'ye sınır dışı işleminin başlatıldığı açıklandı.

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