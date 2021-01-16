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Dünya
Sonat KEREM / KİEV, (DHA) 
Haber Giriş: 16.01.2021 - 21:17 | Son Güncelleme:

Interpol’ün aradığı Türk yakalandı!

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Interpol’ün aradığı Türk yakalandı!
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Interpol tarafından aranan bir Türk vatandaşının Ukrayna'nın Odesa kentinde yakalandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nden yapılan açıklamada, Moldova sınırındaki Palanka-Mayaki-Udobne sınır noktasından ülkeden çıkmaya hazırlanan bir Türk vatandaşının Interpol'ün arananlar listesinde olduğunun tespit edildiği bildirildi.

2019'dan bu yana Türkiye'de tecavüz suçundan aranan 29 yaşındaki Türk vatandaşının gözaltına alınarak Ukrayna polisine teslim edildiği ve Türkiye'ye iadesi için işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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