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Interpol'den yardım çağrısı: 46 kadın cinayetinin peşinde!

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#Interpol#Kayıp#Kadınlar
Interpolden yardım çağrısı: 46 kadın cinayetinin peşinde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 17:11

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), kamuoyuna kimlikleri tespit edilemeyen 46 kadın cinayetinin açığa çıkartılması amacıyla iş birliği çağrısında bulundu. Açıklamada, kadınların uluslararası düzeydeki bir dizi cinayet ve insan ticareti vakasıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

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Interpol yıllar önce Avrupa genelinde öldürülen 46 kimliği belirsiz kadın cinayetinin çözülmesi için kamuoyundan yardım istedi.

Açıklamada, “Bu çağrı, faili meçhul vakaların çözülmesinde halkın katılımının ve uluslararası iş birliğinin önemini vurgulamaktadır. Bu sayede daha fazla kadının kimliğinin belirlenebilmesi ve cinayetin tespit edilmesi halinde adaletin yerini bulması için önemli ipuçlarının elde edilebileceğine dair umut vermektedir” denildi.

"KİMLİĞİMİ TESPİT ET OPERASYONU"

Interpol, 'Kimliğimi Tespit Et Operasyonu’ internet sitesi aracılığı ile kimliği belirlenen kadınlar hakkında bilgi alınabileceğini vurguladı.

Interpol, “Kimliğimi Tespit Et kampanyasındaki amacımız çok basit. Ölen kadınların kimliklerini tespit etmek, ailelere cevap vermek ve mağdurlara adalet sağlamak istiyoruz. Ancak bunu tek başımıza yapamayız. Bu nedenle bu çabamızda bize katılmaları için halka çağrıda bulunuyoruz. Onların yardımı fark yaratabilir. En küçük bir bilgi bile bu faili meçhul vakaların çözülmesinde hayati önem taşıyabilir. İster bir anı, ister bir ihbar ya da paylaşılan bir hikaye olsun, en küçük ayrıntı gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. Halk, bir ismin, bir geçmişin kilidini açmanın ve gecikmiş adaleti sağlamanın anahtarı olabilir” ifadelerini kullandı.

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#Interpol#Kayıp#Kadınlar

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