MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerDünya HaberleriInterpol, CIA ajanÄ± hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bülten çÄ±kardÄ±
GeriDÃ¼nya Interpol, CIA ajanÄ± hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bülten çÄ±kardÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Dünya
DHA
Haber GiriÅŸ: 12.05.2020 - 00:12,Son GÃ¼ncelleme:

Interpol, CIA ajanÄ± hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bülten çÄ±kardÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Interpol, CIA ajanÄ± hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bülten çÄ±kardÄ±
Abone Olgoogle-news

Ä°ngiltere'de geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l trafik kazasÄ±nda Harry Dunn'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan ancak diplomatik dokunulmazlÄ±kla nedeniyle Ã¼lkeden kaÃ§an Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) ajanÄ± hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

CIA AJANI HAKKINDA KIRMIZI BÃœLTEN

Ä°nterpol,Â 19 yaÅŸÄ±ndaki Harry Dunn'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kazaya karÄ±ÅŸan ABD vatandaÅŸÄ± Anne Sacoolas hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

Interpol, CIA ajanÄ± hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±kardÄ±

AÄ°LEDEN Ä°LK AÃ‡IKLAMA

Ä°ngiliz makamlarÄ±nÄ±n gencin Ã¶lÃ¼mÃ¼ sÄ±rasÄ±nda, Sacoolas'Ä±n diplomatik dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± sonucuna vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran Interpol'Ã¼n aÃ§Ä±klamasnÄ± doÄŸrulayan Dunn ailesinin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Radd Seiger, "Bu onu firari ve kaÃ§ak yapÄ±yor. Adalet yerini buldu. ABD dÄ±ÅŸÄ±na adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± anda yakalanÄ±p Ä°ngiltere'ye iade edileceÄŸi anlamÄ±na geliyor" dedi.

TRAFÄ°K KAZASININ ARDINDAN Ä°NGÄ°LTERE'DEN KAÃ‡TI

Harry Dunn, 27 AÄŸustos 2019'da Northamptonshire bÃ¶lgesindeki ABD'nin istihbarat Ã¼ssÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen kaza sonucu 19 yaÅŸÄ±ndayken hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.Kaza sÄ±rasÄ±nda Dunn'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± motosikletin doÄŸru ÅŸeritte, Sacoolas'Ä±n hakimiyetindeki otomobilin ise yanlÄ±ÅŸ ÅŸeritte olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Interpol, CIA ajanÄ± hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±kardÄ±

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle