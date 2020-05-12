Interpol, CIA ajanÄ± hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±kardÄ±

CIA AJANI HAKKINDA KIRMIZI BÃœLTEN

Ä°nterpol,Â 19 yaÅŸÄ±ndaki Harry Dunn'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kazaya karÄ±ÅŸan ABD vatandaÅŸÄ± Anne Sacoolas hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

AÄ°LEDEN Ä°LK AÃ‡IKLAMA

Ä°ngiliz makamlarÄ±nÄ±n gencin Ã¶lÃ¼mÃ¼ sÄ±rasÄ±nda, Sacoolas'Ä±n diplomatik dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± sonucuna vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran Interpol'Ã¼n aÃ§Ä±klamasnÄ± doÄŸrulayan Dunn ailesinin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Radd Seiger, "Bu onu firari ve kaÃ§ak yapÄ±yor. Adalet yerini buldu. ABD dÄ±ÅŸÄ±na adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± anda yakalanÄ±p Ä°ngiltere'ye iade edileceÄŸi anlamÄ±na geliyor" dedi.

TRAFÄ°K KAZASININ ARDINDAN Ä°NGÄ°LTERE'DEN KAÃ‡TI

Harry Dunn, 27 AÄŸustos 2019'da Northamptonshire bÃ¶lgesindeki ABD'nin istihbarat Ã¼ssÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen kaza sonucu 19 yaÅŸÄ±ndayken hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.Kaza sÄ±rasÄ±nda Dunn'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± motosikletin doÄŸru ÅŸeritte, Sacoolas'Ä±n hakimiyetindeki otomobilin ise yanlÄ±ÅŸ ÅŸeritte olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.