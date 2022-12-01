İnternetten tanıştığı kadınla buluşmaya gitti, tuzağa düştü! Aşkı arıyordu, başına gelmeyen kalmadı!

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İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 36 yaşındaki bir adamın Brezilya ziyareti koca bir kabusa dönüştü

Akıllara durgunluk veren olay bugün hem yerel medyada hem de sosyal medyada yankı uyandırdı.

İNTERNETTEN TANIŞTI, TUZAĞA DÜŞTÜ

İsmi açıklanmayan adam, Brezilya ziyareti sırasında kullandığı flört uygulaması aracılığı ile bir kadın ile tanıştı.

Adam bir süredir konuştuğu kadınla 28 Kasım'da Sao Paulo kentinde buluştu. İnternet aşkı ile kalabalık bir sokakta buluşan adam, dakikalar içinde arkasında beliren aracın onu kaçırmaya hazırlandığının farkında değildi.

KIYAFETLERİNDEN SAATİNE KADAR HER ŞEYİ ALDILAR

Birinin silahlı olduğu öğrenilen 4 dolandırıcı adamı yaka paça aracın içine alıp bölgeden hızla uzaklaştılar.

Adamın üzerindeki kıyafetleri, cebindeki parasını, cep telefonunu ve yaklaşık 428 bin TL değerindeki Rolex saatini çalan hırsızlar, yerel bir anında ödeme programı aracılığıyla adamın kartlarındaki parayı transfer etmek istediler. Ancak adamın Brezilya hesabı olmadığı için bunu başaramadılar.



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İstediklerini alamayan öfkeli çete üyeleri adamı bayıltana kadar dövüp daha sonra sokağa attı.

Polis adamı ıssız bir sokakta baygın halde buldu ve hastaneye kaldırdı.

Kurban ayıldıktan sonra normalde Londra'da yaşadığını ancak annesi ile beraber yaşayan bir yaşındaki oğlunu görmek için sık sık Brazilya'yı ziyaret ettiğini anlattı.

BİRİ YAKALANDI, DİĞERLERİ ARANIYOR

Polis yaptığı araştırmalar sonucu çete üyelerinden biri olduğu düşünülen 16 yaşındaki bir genci yakaladı ve yakalanan genç kurban tarafından teşhis edildi.

Gencin üzerinde 230 pound nakit para ve bir adet Samsung cep telefonu bulundu.Polis diğer çete üyelerinin yakalanması için operasyon başlattı.

10 OLAYIN 8'İNDE SEBEP FLÖRT UYGULAMALARI

Yerel raporlara göre, Sao Paulo'daki 10 adam kaçırma olayından sekizi sahte flört uygulamaları aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

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Şehirdeki suç oranlarının son üç yıl içerisinde yüzde 70 arttığı bildirilirken yetkililer asayişi sağlamak konusunda çaresiz bir durumda.