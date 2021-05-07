İnternetten canlı canlı satıyorlar! Çin'de 'sürpriz kutu' uygulamasına büyük tepki

Çin basınındaki haberlere göre yavru kaplumbağa, kertenkele, hamster, kedi ve köpeklerin e-ticaret platformları üzerinden satışı ülkede son dönemde popüler hale geldi.

Müşterinin e-ticaret platformu üzerinden verdiği sipariş sonrası ülkenin bir ucundan diğer ucuna plastik kargo kutuları içinde gönderilen ve bazen hayvanların yolda telef olmasına neden olan uygulama, ülkenin sosyal medya platformlarından Veybo'da eleştirildi.

Kullanıcılardan biri söz konusu vakalarla alakalı olan satıcı, müşteri ve kargo firmalarının cezalandırılması gerektiği yorumunu yaparken birçok kullanıcı da olay nedeniyle öfke duyduklarını aktardı.

Kargo kutularına konularak yüzlerce kilometre uzağa kapalı kutu içinde gönderilen hayvanların ticaretine yönelik artan tepkilerin ardından Çin polisi operasyon başlattı.

Ülkenin Çıngdu kentindeki operasyonda 160 kedi ve köpek yavrusu ele geçirilirken, kutulardaki bazı hayvan yavrularının ise telef olduğu tespit edildi.

Kargoları taşıyan ZTO Express şirketi de bu olaya karışan kargo tesislerin faaliyetlerinin askıya alındığını, yetkililerle soruşturma konusunda iş birliği yapacaklarını belirterek halktan özür diledi. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna küçücük kutularda yollanan hayvanların yol boyunca nefes alamadığı, yetmiyormuş gibi bir de açlıktan ölme noktasına geldikleri açıklandı. Öte yandan bu korkunç işkencenin bedelinin sadece 9.90 Çin yuanı yani 1.5 dolar olduğu öğrenildi.

Olayın öğrenilmesiyle birlikte hayvanları kurtarmak için harekete geçen gönüllü hayvan hakları aktivistleri kurtarılan hayvanların çoğunun koparıldıkları yerlere geri taşındığını, 38 hayvanın da yol boyunca maruz kaldıkları kötü koşullar ve kaptıkları hastalıklar nedeniyle veteriner hekimlere teslim edilerek tedavi altına alındığını aktardı.

Çinli bir hayvan hakları aktivisti olan Liu Zexin Insider'a yaptığı açıklamada bu sürpriz kutuların, içinde şampuan ya da benzeri kozmetik ürünleri varmışçasına hazırlandığını ifade etti. Zexin 'Çin çok büyük bir ülke. Bir yerdekini kurtarıyoruz ama bir başka yerde yeniden karşımıza çıkıyor. Bu konuya toptan bir hassasiyet gösterilip tüm bu satışçıların yasaklanması ve büyük protestoların yapılması şart.' açıklamasını yaptı.

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