İnternette yeni dönem... NASA, Ay'a Wi-Fi ağı kuruyor!

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2024’te Ay’a yeniden gitmeyi planlayan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), çok konuşulacak bir proje ile gündemde.

Business Insider'da yer alan habere göre, NASA, gezegenimizin tek uydusu konumundaki Ay'a Wi-Fi ağı kurmak için çalışma başlattı.

NASA söz konusu proje ile hem astronotlar ile iletişimi kolaylaştırmak hem de ABD'nin bazı bölgelerindeki internet sorununu çözmeyi hedefliyor.

Zira bu çalışma ile ABD'nin bazı bölgelerindeki yetersiz hizmetinin yerini alabilecek bir teknolojinin geliştirilebileceği umuluyor.

Cleveland'da ön çalışmalara başlayan NASA, bölgedeki binlerce elektrik direğine Wi-Fi yönlendiricileri bağlamanın ve buradaki evlere interent sunmanın mümkün olduğunu keşfetti.

NASA'nın Glenn Araştırma Merkezi'nde teknoloji kuluçka ve inovasyon direktörü Mary Lobo, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Bu proje Ay'a astronot gönderirken karşılaştığımız zorluklara çözümler geliştirmek için harika bir fırsat sunarken, aynı zamanda ülkemizde artan bir toplumsal sorunu da çözmeyi hedefliyor.'

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NASA'dan yapılan basın açıklamasında, dijital eşitsizliğin ve yeterli internet hizmetine erişim eksikliğinin ABD genelinde pandemi ile birlikte daha da kötüleşen sosyoekonomik bir endişe olduğunun altı çizildi.

National Digital Inclusion Alliance tarafından hazırlanan bir rapora göre, Cleveland'daki evlerin yaklaşık yüzde 31'inin geniş bant erişimi bulunmuyor.

49 YIL SONRA AY'A GERİ DÖNÜYOR

NASA, Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adı verilen keşif görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor.

2028'e kadar sürmesi planlanan insanlı seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

NASA en son 1972 yılında yani 49 yıl önce Ay'a insanlı bir görev düzenlemişti.