İnternette 'Doğruluk mu, cesaret mi' oynadı! Sonrası korkunç...

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İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki Tiernan Darnton, hakkında açılan davada verdiği ifadede 94 yaşındaki babaannesi Mary Gregory'yi öldürdüğünü itiraf etti.



İLK BAŞTA KAZA SANILDI

Büyükanne Marry 2018 yılında Lancashire Heysham'daki bungalov evinde çıkan yangından itfaiyeciler tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmış fakat bir gün sonra burada hayatını kaybetmişti. Lancashire İtfaiye ve Kurtarma Servisi tarafından yapılan soruşturma ile yangının en olası nedenin dikkatsizce atılan bir sigara olduğu sonucuna varılmış ve yangın adli kayıtlara kaza olarak geçmişti.

Ancak polis, Darnton'ın üvey babasının 'olayın kaza olmadığı' sözleri sonrası Mayıs 2019'da davayı yeniden açtı.

POLİSE İTİRAF ETTİ: PERDELERİ ÇAKMAKLA YAKTIM

Açılan dava sonrası polise suçunu itiraf eden genç, olayın bir merhamet cinayeti olduğunu, babaannesinin bunama hastalığından muzdarip olduğunu ve daha fazla acı çekmesini istemediği için onu öldürdüğünü belirterek perdeleri ateşe vererek evi yaktığını söyledi.



Darnton, arkadaşlarıyla internette çevrimiçi oynadığı 'Doğruluk mu, cesaret mi' oyun sonrası böyle bir karar verdiğini, yaptığıyla arkadaşlarını şok etmek istediğini bu sayede arkadaşlarının kendisini daha çok seveceğini düşündüğünü söyledi.



Soruşturma sırasında, Darnton'ın babaannesinin ölümünden birkaç hafta sonra arkadaşlarıyla tekrar aynı oyunu oynadığını ve burada arkadaşlarına 'en karanlık sırrını' açıkladığı ortaya çıktı.

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"BEN BİR CANAVARIM VE CEHENNEME GİDECEĞİM"

Darnton'ın telefon ve bilgisayarları incelendiğinde Google aramalarında 'Ben bir katilim', 'Ben bir canavarım ve cehenneme gideceğim' ve 'Tekrar öldürme çağrısı' gibi korkunç aramalar bulundu.



Mahkemede jüriye gösterilen kanıtlar arasında babaannenin evinin planını gösteren çizimler de yer aldı. Başmüfettiş genç adamın cinayeti günlerce titizlikle planladığını iddia etti.

Darnton, Mayıs 2019'da ailesinin evinde tutuklandı ve büyükannesi Gregory'yi öldürmekle suçlanıyor.