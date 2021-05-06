İnternetin en ünlü fenomeni olmuştu... Koronavirüse yakalandı!

İsmi Andras Istvan Arato. Macaristan'ın Köszeg şehrinde 1945 yılında doğmuş olan Arato, emekli bir elektrik mühendisi. Hatta bu konuda ülkesinde önemli ödüller almış, Macaristan Aydınlatma Derneği'nin başkan yardımcılığını bile yapmış bir insan.

Ancak hepimiz onu internette sıkça karşımıza çıkan, bütün sosyal medya sitelerinde, özellikle de Twitter'da bir fenomen haline gelen fotoğraflarıyla tanıyoruz.

Sadece dünyada değil Türkiye'de de son günlerin en büyük fenomeni haline gelen Macar András Arató'nun Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

András Arató, aşı olduğunu ancak aşının koruyuculuğu devreye girmemeden Kovid-19'a yakalandığı öğrenildi. 76 yaşındaki fenomenin hastanede oksijen tedavisi de gördüğü açıklandı.

Hastaneden taburcu olan fenomen şu anda evinde dinlense de 'uzun covid' adı verilen durumu yaşıyor. Yani koronavirüse bağlı semptomları iyileşme evresinde olmasına rağmen henüz düzelmiş değil ve bir süre daha kendisini rahatsız etmeye devam edecek.

András Arató Macar medyasına yaptığı açıklamada 'İlk aşımdan 10 gün sonra kendimi kötü hissetmeye başladım. Nefes almakta zorlandım, iştahım kayboldu ve kendimi sürekli halsiz hissettim.' ifadesini kullandı.

Bu belirtilerden sonra hemen hastaneye giderek test yaptırdığını ve Kovid-19 pozitif olduğunu öğrendiğini söyleyen fenomen, evine yakın olan hastaneye de yürüyerek gidip geldiğini sözlerine ekledi.

Son aylarda yüzümüzü güldüren ve günlerimize neşe katan András'ın acil iyileşmesini ve bize yeni pozlar vermesini biz de tüm hayranları gibi canı gönülden diliyoruz...

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