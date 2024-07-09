'İnternetim neden yavaş' diye soruyorsanız, sorumlu mutfağınızda olabilir!

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Evden çalışma modelinin giderek yaygınlaştığı, internetin adeta elimiz olduğu bir dünyada 'yavaş internet' hepimiz için can sıkıcı olabilir. Sizler de evinizdeki yavaş internetten bıktıysanız ve çevrimiçi ortamda önemli bir şeyler yaparken, bir şeyler izlerken sık sık sorunlarla karşılaşıyorsanız sorun internet sağlayıcınız da değil mutfağınızda olabilir.

YAVAŞ İNTERNETİN SEBEBİ, ÇOĞU EVDE BULUNAN BU EŞYA MI?

ABD merkezli Charter & Co şirketinin teknoloji uzmanı Drew English, evlerde sıkça kullanılan bir eşyanın Wi-fi (kablosuz internet) hızını etkileyebileceğini öne sürüyor. Her ne kadar kulağa 'inanılmaz' olarak gelse de English'e göre, geç yüklenen internet sayfalarının sorumlusu evinizdeki mikrodalga fırın olabilir.



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İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre, hem mikrodalga fırınlar hem de Wi-Fi yönlendiriciler 2,4 GHz radyo frekansında çalışır. Mikrodalgalar yiyecekleri ısıtmak için bu dalgaları kullanırken, Wi-Fi yönlendiriciler evinizde veri iletmek için bunlara güvenir.

Bu örtüşme, mikrodalga kullanıldığında Wi-Fi hızının yavaşlamasına neden olabilir; ancak bu durum yiyeceklerinizin ısınmasını etkilemez.

Mikrodalga fırınlar enerjilerini cihazın içine odaklayacak şekilde tasarlanmıştır, dolayısıyla teoride Wi-Fi ile etkileşime girmemeleri gerekir; ancak bazen enerji kaçakları yaşanabilir.



EN PAHALI MODELLERDE BİLE MEYDANA GELEBİLİR

'Farkında olmayabilirsiniz ama mikrodalga fırınlar ve Wi-Fi birbirini etkileyebilir.' diyen English bunu şu şekilde açıklıyor;

"Mikrodalga fırınla enerji sızdırabilir. Daha az bilinen markaların mikrodalgaları genellikle büyük üreticilerin mikrodalgalarıyla aynı yüksek standartlarda üretilmez. Ancak pahalı mikrodalga fırınlarda bile zaman içinde sızıntılar oluşabilir."

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MODEMİNİZİ MUTFAKTAN UZAKLAŞTIRIN

Teknoloji uzmanına göre bu sızıntıdan kaçmanın bir yolu var. English modemi mutfaktan daha uzağa taşımayı veya daha yüksek bir frekans ayarına geçmeyi öneriyor:

"Modemi mikrodalga fırından uzaklaştırmak kesin bir artı olsa da, bu durum kurulum açısından herkes için pratik olmayabilir. Modeminizin 5GHz bandı varsa, buna geçmek doğru bir kazanım olabilir. Bu sayede cihazınızın mikrodalga tarafından bozulma olasılığı düşer.

Dailymail gazetesi de aynalar, çok büyük ev eşyaları, bluetooth cihazlar, akvaryumlar ve kablosuz telefonlar gibi bazı ev eşyalarının internet hızını etkileyebileceğini yazdı.

