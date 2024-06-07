İnterneti ele geçiren elbisenin laneti! Düğün kavgası, aile içi şiddet, dağılan bir aile ve şöhret sonrası gelen hapis cezası…

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İnternette büyük sansasyon yaratan o elbisenin ardında bıraktığı trajediler arasında hapse atılan bir koca, hırpalanmış bir eş, bir aile düğünü tartışması ve 'mide bulandıran' bir yardım kampanyası var!

He şey 2015 yılında, bir düğünde giyilen basit bir elbisenin fotoğrafıyla başlamıştı. Belli bir yaşın üzerindeyseniz internette bir dönem sürekli paylaşılan bu elbiseyi görmüş olma ihtimaliniz çok yüksek...

2015 YILINDA PAYLAŞILAN O ELBİSE EN BÜYÜK İNTERNET FENOMENLERİNDEN BİRİ OLDU

O elbise tüm zamanların en büyük internet fenomenlerinden biri haline geldi ve gelin ile damadı spot ışıklarının altına fırlatarak ünlenmelerine yol açtı.

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Görünüşte sıradan olan bu fotoğrafın inanılmaz bir görsel tuhaflığı vardı. Bazıları fotoğraftaki elbiseyi siyah ve mavi olarak görürken, diğerleri beyaz ve altın rengi olarak görüyordu.

Facebook ve Twitter'da (X) paylaşılan ve "Bu elbise ne renk?" sorusu sorulan görsel soldaki... Oysa elbiseyi satan giyim markasının kataloğunda elbise sağdaki görselle tanıtılmış...

Ve çok geçmeden internette fırtınalar yaratan bu olayın kahramanları Keir ve Grace Johnston çifti dünyanın dört bir yanındaki talk show'lara davet edildi.

ASLINDA BİR DÜĞÜN ELBİSESİYDİ... KAYINVALİDE SONRADAN ŞİKAYETÇİ OLDU!

İnternet fırtınasını başlatan fotoğraf, gelinin annesi Cecilia Bleasdale tarafından giyilen elbiseye aitti ve alışveriş sırasında çekilmişti.

Bleasdale, gelinine ne düşündüğünü sormak için elbisenin resmini gönderdi. Grace de bunu o zamanki nişanlısı Keir Johnston ile paylaştı.

Elbiseyi o tarihte evlenen Keir Johnston'ın annesi Grace kızının düğününde giymek için satın almıştı. Keir ve Grace Johnston çiftinin düğün fotoğraflarında gözüken bu elbiseyi kimileri mavi ve siyah görürüken kimileri de beyaz ve altın rengi olarak görüyordu...

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Çift elbisenin renkleri konusunda anlaşamayınca Grace fotoğrafı Facebook'ta paylaşarak internette daha fazla görüş aradı ve böylece küresel bir fenomen olma yolunda ilk adımı atmış oldu.

Fotoğraf viral olduğunda, Cecilia Bleasdale’den hiç bahsedilmemesi, kayınvalidenin BBC'ye “hikayenin tamamen dışında bırakıldıklarını” hissettiklerinden şikayet etmelerine bile yol açmıştı.

Hatta bir avukat tuttular ve resimdeki telif haklarını korumak için yasal işlem başlatmayı düşündüler.

Aradan geçen yılların ardından elbiseyi giyen kişi olan Cecilia Bleasdale daha sonra kızıyla elbise yüzünden aralarının bozulduğunu ve artık bu konu hakkında konuşmadıklarını itiraf etti. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Kim Kardashian da elbiseyi paylaşmış, kendisinin beyaz&altın rengi gördüğü elbiseyi o yıllarda evli olduğu Kanye West'in mavi&siyah gördüğünü yazmıştı

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Elbisenin farklı kişiler tarafınfan farklı renklerde görülmesi bilim dünyasını da şaşırtmıştı... Washington Üniversitesi renk araştırmacısı Jay Neitz, “30 yıldır insanların renk algılarını araştırıyorum ve bu şimdiye kadar karşı karşıya kaldığım en radikal vaka” yorumunu yapmıştı.

O ÇİFT ÖNCE ŞÖHRET KAZANDI AMA SONRA...

Peki fotoğrafı ünlü yapıp kendileri de bu sayede ünlü olan Keir ve Grace Johnston çiftinin akıbeti ne oldu dersiniz?

Bu internet fenomeni haline gelen çiftin evlilikleri Keir Johnston'ın dün karısına saldırdığı için dört yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla, en korkunç koşullarda sona erecekti.

Mart 2022'deki bu trajik aile içi şiddet vakasında, evleri yerleşim yerlerine çok uzakta olan ve adeta izole bir hayat yaşayan Grace Johnston’ın yaşadığı kâbus ortaya çıkmıştı.

Elbiseyi meşhur eden çift kendileri de meşhur oldular ve ünlü ABD'li talk şovcu Ellen DeGeneres'le porgrama bile katıldılar

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39 yaşındaki Keir Johnston'ın karısı Grace’i dövdüğü, çaresiz kalan kadının polislerin evlerine ulaşmasının uzun süreceğini bildiği için çaresizce arkadaşlarına yardım için yalvaran mesajlar gönderdiği ve en sonunda acil yardım hattını arayıp telefonda “Kocam beni öldürmeye çalışıyor” diye çığlık atarak yardım çağırdığı ortaya çıktı.

KARISINI DÖVDÜĞÜ İÇİN HAPSE GİRECEK

Dün sona eren davada, bir benzin istasyonunda çalışan 39 yaşındaki Johnston karısına şiddet uyguladığı için dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Başlangıçta “interneti ayağa kaldıran elbise” diye efsane haline gelen bu fenomen sayesinde şöhrete kavuşan ve dünyanın dört bir yanına giden çiftin hikâyesinin kâbus gibi bir sonu oldu…

Elbise sonrasında ünlenen çiftin hayatı da birkaç yıl sonra kâbusa döndü... Karısı Grace'i döven Keir Johnston hapis cezasına çarptırıldı... Bu arada Grace Johnston bu elbise vakasından sonra annesiyle de arasının bozulduğunu söylemişti

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Adları duyulunca ABD'de Ellen DeGeneres Show'a bile katılan çifte burada 10 bin dolar ve lüks bir tropik tatil hediye edilmişti.

Elbise fenomeninin arka planında sadece bu aile trajedisi değil bir yardım kampanyası ve kampanyaya yapılan sert eleştiriler de vardı.

KADINA ŞİDDET KAMPANYASI TAM BİR FİYASKOYA DÖNÜŞTÜ

Kadına yönelik şiddetle mücadele eden küresel çapta bir örgüt olan Salvation Army (Kurtuluş Ordusu) fotoğrafı aile içi şiddetle ilgili bir kampanyalarında kullanmıştı.

Elbise küresel çapta bir kadına şiddeti engelleme kampanyasında da kullanılmıştı ancak bu girişim de fiyaskoyla sonuçlandı... Kampanyaya "Güzel bir kadın orada öylece uzanıyor, görünüşe göre korkmuyor ya da acı çekmiyor. Kadına yönelik şiddeti seksi gösteriyor ve bu iğrenç bir şey" yorumları yapıldı

Ünlü elbiseyi giyen ve vücudunun çeşitli yerlerine makyajla morluklar yapılmış bir model kampanya afişlerinde kullanılmış ve elbiseyi beyaz ve altın rengi görenlere atıf yapılarak “Siyah ve maviyi görmek neden bu kadar zor” sloganı kampanyada kullanılmıştı.

Bu slogan “Güzel kadın modelleri farkındalık için sahte kan ve çürüklerle kaplamanın kesinlikle mide bulandırıcı bir yanı var” denerek sert eleştirilerin hedefi olmuştu…