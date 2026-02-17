Instagram’a AB kriteri

Haberin Devamı

Avustralya’da aralık ayında TikTok, Instagram ve X gibi sosyal medya platformlarının tarihi bir kararla 16 yaş altı çocuklara yasaklanmasının ardından, Avrupa Birliği ülkeleri de benzer adımlar atmaya başladı. Euroactiv’in haberine göre Avustralya’yı örnek alan Avusturya, İtalya, Yunanistan, Belçika, Danimarka, İrlanda, Portekiz ve Çekya gibi ülkeler, gençleri “koruma altına almak” amacıyla söz konusu şirketlere karşı daha sert yaptırımlar uygulamayı değerlendiriyor.

Bu konuda hızla harekete geçen ülkeler de bulunuyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu ayın başında 16 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya platformlarının yasaklanacağını açıkladı. Fransa’da ise 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasa tasarısı ocak ayında kabul edilmişti. Türkiye’de de 15 yaş altına sınırlama getiren bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.

AB’YE TEŞVİK NİTELİĞİNDE

Öte yandan Avrupa Birliği’nin “AB çapında” yasaklar getirmeye isteksiz davrandığı düşünülüyor. Pek çok ülke, ulusal düzeydeki siyasi baskının AB düzeyinde harekete geçilmesini teşvik edeceğini umuyor. Zira AB’nin teknoloji sorumlusu Henna Virkkunen, hedefin çocukların sosyal medya kullanımına AB çapında yasak getirmekten ziyade, güvenli bir çevrimiçi ortam sağlamak olduğunu belirtmişti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB genelinde yaş sınırlaması konusunun yaz aylarında görüşüleceğini açıklamıştı.