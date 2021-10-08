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Instagram çöktü, Twitter yıkıldı!

#Instagram#Çöktü#Erişim Sorunu
Instagram çöktü, Twitter yıkıldı

Sosyal medya platformu Instagram, 4 Ekim'de yaşanan 'büyük sosyal medya çöküşü' sonrası yine bir erişim sorunu yaşandı. Instagram'da yaşanan problem Twitter'da TT oldu.

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Instagram'dan sorunla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, 'Down Detector'e göre 21.29'da başlayan erişim sorunu yaklaşık 30 dakika sürdü. Instagram'da kullanıcıların yaşadığı 'Akış yenilenemedi' hatası ise Twitter'da 'Instagram çöktü mü' hastagiyle TT oldu.

6 SAATLİK KESİNTİ YAŞANMIŞTI

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp 4 Ekim'de 6 saat süren bir erişim sorunu yaşamıştı. Facebook'tan kesinti ile ilgili yapılan resmi açıklamada 'Şu anda açıklığa kavuşturmak istiyoruz, bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inanıyoruz' sözlerine yer verilmişti.

Instagram, Facebook ve WhatsApp çöktü İşte 6 saatlik kesintinin nedeni

Instagram, Facebook ve WhatsApp çöktü! İşte 6 saatlik kesintinin nedeni

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#Instagram#Çöktü#Erişim Sorunu