Instagram çöktü, Twitter yıkıldı!

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Instagram'dan sorunla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, 'Down Detector'e göre 21.29'da başlayan erişim sorunu yaklaşık 30 dakika sürdü. Instagram'da kullanıcıların yaşadığı 'Akış yenilenemedi' hatası ise Twitter'da 'Instagram çöktü mü' hastagiyle TT oldu.

6 SAATLİK KESİNTİ YAŞANMIŞTI

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp 4 Ekim'de 6 saat süren bir erişim sorunu yaşamıştı. Facebook'tan kesinti ile ilgili yapılan resmi açıklamada 'Şu anda açıklığa kavuşturmak istiyoruz, bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inanıyoruz' sözlerine yer verilmişti.