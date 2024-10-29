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Instagram ve Facebook çöktü: Kullanıcılar bildirdi

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#Meta#Instagram#Facebook
Instagram ve Facebook çöktü: Kullanıcılar bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 17:37

Meta'nın sahip olduğu Facebook ve Instagram'ın, dünya çapında kullanıcılar tarafından çökmeler yaşadığı bildirildi. Meta, kullanıcıların bildirdiği kesintilerin yaşandığını kabul etmedi.

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Meta'nın ana sahibi olduğu sosyal medya platformaları Facebook ve Instagram, kullanıcıları tarafından sorunlar bildirilirken dünya çapında sorunlar yaşadığı bildirildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Instagram ve Facebook'un yaşadığı kesintileri izleyen Downdetector, sorunların İngiltere, ABD, Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde yaşandığını açıkladı.

Instagram ve Facebook çöktü: Kullanıcılar bildirdi

Instagram için bildirilen sorunların yüzde 62'si uygulamadan kaynaklanırken yüzde 27'si sunucu bağlantısı sebebiyle, yüzde 11'i ise paylaşımlar ile ilişkili oldu.

Facebook'ta ise, bildirilen sorunların yüzde 45'i web sitesinden geldi, uygulamadan gelen bildirimler ise 39'unu oluşturdu.

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Meta şirketi kesintiyi kabul etmedi.

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#Meta#Instagram#Facebook

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