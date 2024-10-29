Instagram ve Facebook çöktü: Kullanıcılar bildirdi

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Meta'nın ana sahibi olduğu sosyal medya platformaları Facebook ve Instagram, kullanıcıları tarafından sorunlar bildirilirken dünya çapında sorunlar yaşadığı bildirildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Instagram ve Facebook'un yaşadığı kesintileri izleyen Downdetector, sorunların İngiltere, ABD, Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde yaşandığını açıkladı.

Instagram için bildirilen sorunların yüzde 62'si uygulamadan kaynaklanırken yüzde 27'si sunucu bağlantısı sebebiyle, yüzde 11'i ise paylaşımlar ile ilişkili oldu.

Facebook'ta ise, bildirilen sorunların yüzde 45'i web sitesinden geldi, uygulamadan gelen bildirimler ise 39'unu oluşturdu.

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Meta şirketi kesintiyi kabul etmedi.