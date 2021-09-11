Instagram'ı merkez üssüne dönüştürmüşler! Canlı yayında silah pazarlığı

Milwaukee’den Teshae ve Quishawn Hanna adında iki kardeş kullandıkları Instagram hesaplarının canlı yayında birbirlerine AR-15 tarzı tüfeklerini ve tabancalarını gösterdiler. Her ikisi de şehirdeki başka bir suç örgütü olan 'Ghetto Boys Clique' grubuyla şiddetli bir kan davasının ortasında olan 'Wild 100' adındaki suç örgütünün üyeleriydi.



YASAL OLARAK SAHİP OLAMAYACAKLARI SİLAHLAR



Ancak kardeşlerin Instagramda canlı yayınlamamaya dikkat ettikleri bir şey vardı. Quishawn, "Yalan söylemesem de, anahtarları canlı olarak göstermeyeceğim" dedi. Quishawn’un bahsettiği anahtarlar, bir Glock tabancasını kayıtsız tam otomatik bir silaha dönüştürüyor ve bunlar, ikilinin yasal olarak asla sahip olamayacağı ekipmanlar.



ÖZEL AJAN AYLARCA TAKİP ETTİ



Onlar konuşurken, Özel Ajan Richard E. Connors olanları sessizce izledi. Ajan Connors, Wild 100'leri zaten aylardır, özellikle Instagram'da takip ediyordu.



Ajan, Instagram'dan istediği bir arama emri ile kardeşler ve diğer bir Wild100 üyesi olduğu iddia edilen Larry G. Hamilton hakkındaki verileri, yaklaşık beş aydır sürekli olarak incelediğini belirterek şunları söyledi;

"Bu zaman diliminde, Wild 100'ün bilinen üyelerinin haftada en az bir kez, federal ateşli silah suçları da dahil olmak üzere içinde bulundukları faaliyetleri sürekli birbirlerine gönderdiklerini, övündüklerini ve birbirlerini etiketlediklerini gözlemledim. Teshae Hanna, Quishawn Hanna ve Larry G. Hamilton'un ateşli silahların satışı ve bulundurulması hakkında konuşmalarını izledim”



INSTAGRAM'IN HER ÖZELLİĞİNİ KULLANMIŞLAR

Suç, her iletişim platformunda olduğu gibi sosyal medyada da hayatın bir gerçeği. Ancak mahkemeden gelen belgeler, suçluların silah ticareti yapmak ve rakiplerini korkutmak için var olan her Instagram özelliğini (özel mesajlar, herkese açık gönderiler, Instagram Hikayeleri ve Instagram Live) nasıl kullandıklarını gözler önüne serdi.

ÖZEL MESAJLARLA SİLAH PAZARLIĞI

Dedektiflerin yasal taleple elde ettikleri özel mesajlarda Teshae, Hamilton'a ateşli silahlara atıfta bulunarak "Satmak için kim var?" diye soruyor. Hamilton birkaç gün sonra "Bu hazır," diye yanıt veriyor. Arama emri ifadelerine göre, Hamilton, AK veya AR tarzı bir tüfek olan "Chopp" ticareti de dahil olmak üzere diğer birkaç Instagram kullanıcısıyla silah satış pazarlığı yapıyor.

INSTAGRAM HİKAYELERİNDE AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER

Instagram hikayelerinde Teshae, tam otomatik dönüştürücülere sahip tabancalar ve bir silahın sıradan bir şarjörden çok daha fazla mermi taşımasına izin veren davul şarjörler de dahil olmak üzere çeşitli silahların bir fotoğrafını paylaştı.





Başka bir Instagram hikayesinde Hamilton, dönüştürücünün tabancaya takılacağı noktanın üzerine emoji koyduğu bir Glock fotoğrafı yayınladı.

Bazı Instagram hikayeleri ayrıca Teshae'nin Milwaukee'deki evlere rastgele silah doğrulttuğunu ve 15 Mart'ta bir silahlı saldırıda hayatını kaybeden Colon Raymond J için intikam arayışına girdiğini gösterdi.

Bir diğer hikayede, Teshae, çeşitli ateşli silahlar satın almak için 3.000 dolar harcarken görülüyor.





HESAPLAR HALA AKTİF

Vice Dergisi'nde yer alan habere göre, ilgili Instagram hesapları hala aktif durumda. Bir Instagram sözcüsü yaptığı açıklamada "Geçerli yasal taleplere yanıt veriyoruz ancak belirli durumlar hakkında yorum yapamıyoruz" dedi.





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