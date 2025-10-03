İnsansız hava araçları Münih Havalimanı'nı felç etti! Putin dalga geçti: 'Bir daha uçurmayacağız'

Haberin Devamı

Münih'e uçuşlar; Stuttgart, Nürnberg, Viyana ve Frankfurt gibi komşu havalimanlarına yönlendirildi. Geçen hafta benzeri olaylar Danimarka ve Norveç'teki havaalanlarının kapanmasına yol açmıştı.

Alman hava trafik kontrol birimi, perşembe akşam saatlerinde başlayan operasyonel kısıtlamaları birkaç kimliği belirsiz dronların görülmeye devam etmesi üzerine tamamen durdurdu. Havalimanı yetkilileri, olayın Avrupa'da son haftalarda yaşanan kimliği belirsiz dronların hava sahası ihlalleriyle ilişkili olabileceğini belirtti.

MÜNİH'TE DRON PANİĞİ

Münih, dronların görülmesinden önce de çeşitli güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kalmıştı. Avrupa'nın en ünlü festivallerinden olan Oktoberfest, bir bomba tehdidi nedeniyle geçici olarak kapatılmıştı. Ayrıca kentte bir kişinin ev yapımı patlayıcıyla intihar etmesinin ardından güvenlik birimleri terör saldırısı şüphesiyle alarma geçmişti.

The Independent'ın haberine göre, peş peşe yaşanan güvenlik tehditleri, Münih'te güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasına yol açtı. Havaalanında dronların görülmesi, Münih'e yönelik yüksek güvenlik risklerinin sonuncusu olarak kayıtlara geçti.

Toplamda 17 uçuş iptal edilirken, yaklaşık 3 bin yolcunun etkilendiği bildirildi. Hava sahası güvenliği sağlandıktan sonra, havalimanı cuma günü erken saatlerde faaliyetlerine yeniden başladı.

BELÇİKA'DAKİ ASKERİ ÜSTE DRONLAR GÖRÜLDÜ

Belga ajansının haberine göre, dün gece saatlerinde Belçika'daki Elsenborn askeri eğitim kampı üzerinde dron faaliyeti tespit edildi. Savunma Bakanlığının olayı araştırdığı bildirildi.

Nereden geldiği veya kim tarafından kullanıldığı henüz bilinmeyen dronların, buradan Almanya'ya yöneldiği aktarıldı. Belçika Savunma Bakanlığı olayı araştırmaya başladı.

Ordunun eğitim kampı olan ve 28 kilometrekarelik bir alana yayılan Elsenborn kampında atış tatbikatlarının yapıldığı bir güvenlik bölgesi de bulunuyor.

PUTİN ALAY ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü yaptığı bir açıklamada, şakayla karışık şekilde "Danimarka üzerinde bir daha İHA uçurmayacaklarını" söyledi. Öte yandan Kremlin, resmi açıklamasında, hava sahası ihlali olaylarından sorumlu olmadığını bir kez daha vurguladı.

Rus yetkililer daha önce; Polonya, Romanya, Estonya, Danimarka ve Norveç'te yaşanan olaylarla ilgileri olmadığını belirtmişti. Kremlin yetkilileri, kendilerine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille yalanlamıştı.

NATO BALTIKLARA YIĞINAK YAPIYOR

Danimarka Silahlı Kuvvetleri, hava sahası gözetimini güçlendirmek amacıyla Alman hava savunma fırkateyni FSG Hamburg'un Kopenhag'a vardığını açıkladı. Fırkateyn, NATO'nun "Baltık Nöbetçisi" misyonunun bir parçası olarak konuşlandırıldı.

NATO, Baltık Denizi bölgesinde Danimarka da dahil olmak üzere "daha da artırılmış bir teyakkuz" durumunun süreceğini bildirdi. İttifak, bu hafta sonu bölgedeki varlığını güçlendirmeyi planladığını bildirdi.

Almanya'daki dron olayı, Berlin hükümetinin FSG Hamburg'u Danimarka'ya göndermesinin ardından gerçekleşti.

DANİMARKA'DA DRON ALARMI

Geçen hafta Danimarka hava sahasında meydana gelen ve birçok havaalanında trafiği aksatan olayların kaynağı netleşmedi. Danimarka makamları, elde kesin kanıt bulunmadığı gerekçesiyle herhangi bir tarafa yönelik resmi suçlama yöneltmedi. Ancak Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, bu olayların arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü.

Frederiksen, geçtiğimiz gün Kopenhag'ta Avrupa Birliği liderleriyle yaptığı toplantı sırasında Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana "en zor ve tehlikeli durumda" olduğunu ifade etti. Liderler, Ukrayna'ya yardım ve kıtanın savunma projelerini güçlendirme konularını görüştü. Toplantıda son dönemde yaşanan hava sahası ihlalleri de ele alındı.

Liderler, Rus İHA'larına karşı savunma kapasitesini artırma planlarının desteklenmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını duyurdu. Görüşmede, Avrupa'nın güvenlik tehditlerine karşı birlikte yanıt verilmesi gerektiği vurgulandı.