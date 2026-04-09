×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İnsanoğlu Dünya’ya sığmıyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 07:00

Bilim platformu ScienceAlert’te yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, insan nüfusu mevcut tüketim alışkanlıklarıyla birlikte Dünya’nın uzun vadede sürdürülebilir biçimde destekleyebileceği sınırları aşmış olabilir.

Haberin Devamı

Avustralya'da bulunan Flinders Üniversitesi’nden biliminsanlarının yürüttüğü çalışmada, fosil yakıtların sağladığı enerji sayesinde insanlığın gezegenin doğal sınırlarını geçici olarak genişlettiği, ancak bunun ekosistemler üzerinde giderek artan baskı yarattığı belirtildi.

Araştırmacılar, teorik olarak Dünya’nın yaklaşık 12 milyar insanı barındırabilecek kapasiteye ulaşabileceğini, ancak sürdürülebilir yaşam standartları açısından ideal nüfusun bunun oldukça altında, yaklaşık 2,5 milyar seviyesinde olabileceğini öne sürüyor.

Nüfus artış hızının yavaşlamasına rağmen yüksek tüketim düzeyinin iklim değişikliği, kaynak tükenmesi ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi küresel riskleri artırdığına dikkat çeken biliminsanları, enerji kullanımı, gıda üretimi ve kaynak yönetiminde köklü dönüşümler yapılmadığı takdirde çevresel ve ekonomik istikrarsızlıkların büyüyebileceği uyarısında bulundu.

BAKMADAN GEÇME!