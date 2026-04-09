İnsanoğlu Dünya’ya sığmıyor

Haberin Devamı

Avustralya'da bulunan Flinders Üniversitesi’nden biliminsanlarının yürüttüğü çalışmada, fosil yakıtların sağladığı enerji sayesinde insanlığın gezegenin doğal sınırlarını geçici olarak genişlettiği, ancak bunun ekosistemler üzerinde giderek artan baskı yarattığı belirtildi.

Araştırmacılar, teorik olarak Dünya’nın yaklaşık 12 milyar insanı barındırabilecek kapasiteye ulaşabileceğini, ancak sürdürülebilir yaşam standartları açısından ideal nüfusun bunun oldukça altında, yaklaşık 2,5 milyar seviyesinde olabileceğini öne sürüyor.

Nüfus artış hızının yavaşlamasına rağmen yüksek tüketim düzeyinin iklim değişikliği, kaynak tükenmesi ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi küresel riskleri artırdığına dikkat çeken biliminsanları, enerji kullanımı, gıda üretimi ve kaynak yönetiminde köklü dönüşümler yapılmadığı takdirde çevresel ve ekonomik istikrarsızlıkların büyüyebileceği uyarısında bulundu.