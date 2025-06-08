Ä°nsanlÄ±k tarihi yeniden yazÄ±lÄ±yor 6.000 yÄ±llÄ±k iskeletlerden elde edilen sonuÃ§lar bilim insanlarÄ±nÄ± ÅŸoke etti

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ArkeologlarÄ±n GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Kolombiya'da keÅŸfettiÄŸi 6.000 yÄ±llÄ±k iskeletler insanlÄ±k tarihini deÄŸiÅŸtirecek.

BaÅŸkent Bogota yakÄ±nlarÄ±nda yer alan Checua kazÄ± bÃ¶lgesinde bulunan kemiklerin, piÅŸmiÅŸ toprak kaplarÄ±n kullanÄ±mÄ±ndan Ã¶nceki Neolitik dÃ¶nemde yaÅŸamÄ±ÅŸ insanlara ait olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

AsÄ±l Ã§arpÄ±cÄ± olan ÅŸey ise iskeletlerden alÄ±nan DNA Ã¶rneklerinin, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde o bÃ¶lgede yaÅŸayan insan topluluklarÄ±nÄ±n hiÃ§biriyle uyumlu olmamasÄ±.

Bir baÅŸka deyiÅŸle, iskeletlerden alÄ±nan genetik imza, bu kiÅŸilerin GÃ¼ney Amerika'ya ilk ayak basan ve gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde soylarÄ± tÃ¼kenmiÅŸ olan insanlardan olabileceklerine iÅŸaret ediyor. SÃ¶z konusu insan topluluÄŸunun Ã§ok erken dÃ¶nemde farklÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve genlerinin binlerce yÄ±l boyunca diÄŸer topluluklarla karÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

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GÃœNÃœMÃœZDE TAMAMEN ORTADAN KAYBOLMUÅž DURUMDA

Daily Mail'in aktardÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda, 6.000 ila 500 yÄ±l Ã¶nce Bogota Altiplano'da yaÅŸamÄ±ÅŸ olan 21 kiÅŸinin DNA'larÄ± incelendi. Bunun sonucunda bilim insanlarÄ± yaklaÅŸÄ±k 6.000 yÄ±llÄ±k bir genetik zaman akÄ±ÅŸÄ± oluÅŸturmayÄ± baÅŸardÄ±.

Kemiklerden ve diÅŸlerden alÄ±nan DNA Ã¶rnekleri, Checua'daki en yaÅŸlÄ± kiÅŸilerin gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde gen havuzundan tamamen kaybolmuÅŸ benzersiz bir ata imzasÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

SÃ¶z konusu genlerin baÅŸka topluluklarla karÄ±ÅŸmak yerine tamamen ortadan kaybolmuÅŸ olmasÄ± dikkat Ã§ekti.

Almanya'da bulunan Senckenberg Ä°nsan Evrimi Merkezi'nde doktora Ã¶ÄŸrencisi olan araÅŸtÄ±rmacÄ± Kim-Louise Krettek, "Bu alan insanlarÄ±n Amerika kÄ±talarÄ±nda nasÄ±l Ã¼rediÄŸini anlamak iÃ§in kilit Ã¶neme sahip. Ã‡Ã¼nkÃ¼ burasÄ± Kuzey ve GÃ¼ney Amerika arasÄ±nda bir kara kÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Ã¼Ã§ Ã¶nemli kÃ¼ltÃ¼rel bÃ¶lge olan Mezoamerika, Amazonya ve AndlarÄ±n kesiÅŸme noktasÄ±ydÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

"TAM BÄ°R NÃœFUS DEÄžÄ°ÅžÄ°MÄ° YAÅžANMIÅž"

Genetik aÃ§Ä±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, Checua insanlarÄ± ne Åžili ya da Brezilya topraklarÄ±nda yaÅŸamÄ±ÅŸ diÄŸer antik gruplarla akrabaydÄ± ne de California'nÄ±n Channel AdalarÄ±'nda yaÅŸamÄ±ÅŸ Kuzey AmerikalÄ± topluluklarla ortak kÃ¶kenden geliyordu.

AraÅŸtÄ±rma ayrÄ±ca Honduras'tan baÅŸlayÄ±p Panama Ã¼zerinden And DaÄŸlarÄ±'nÄ±n kuzeyine kadar uzanan bir kÃ¼ltÃ¼rel ve genetik geÃ§iÅŸ alanÄ± olan Istmo-Kolombiya bÃ¶lgesine dair de yeni bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ± sundu.

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Krettek, "SonuÃ§larÄ±mÄ±z bize Checua insanlarÄ±nÄ±n GÃ¼ney Amerika'da Ã§ok hÄ±zlÄ± bir biÃ§imde yayÄ±lÄ±p farklÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ, daha eski bir topluluktan tÃ¼rediÄŸini gÃ¶steriyor. AvcÄ±-toplayÄ±cÄ± olan bu insanlarÄ±n torunlarÄ±nÄ± Kolombiya'nÄ±n yÃ¼ksek dÃ¼zlÃ¼klerinde bulamadÄ±k. Genler aktarÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Demek ki Bogota civarÄ±ndaki bÃ¶lgede tam bir nÃ¼fus deÄŸiÅŸimi yaÅŸanmÄ±ÅŸ" ifadelerini kullandÄ±.

GÃ–Ã‡MENLER KÃœLTÃœRÃœ DE YANLARINDA GETÄ°RMÄ°Åž

YaklaÅŸÄ±k 2.000 yÄ±l Ã¶nce, Bogota'nÄ±n yÃ¼ksek dÃ¼zlÃ¼klerindeki genetik manzara, dramatik bir biÃ§imde deÄŸiÅŸti.

Checua'daki kalÄ±ntÄ±larda bulunan benzersiz genetik miras tamamen ortadan kaybolurken yerine antik PanamalÄ±lara ve gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Kosta Rika ve Panama'da yaÅŸayan ve Chibchan konuÅŸan insanlara Ã§ok benzer DNA'ya sahip bir topluluk geldi.

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Makalenin yazarlarÄ±ndan Kolombiya Ulusal Ãœniversitesi'nden araÅŸtÄ±rmacÄ± Andrea Casas-Vargas da genetik verilere gÃ¶re, Altiplano'da ilerleyen dÃ¶nemde hÃ¢kim olan kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n, Orta AmerikalÄ± gÃ¶Ã§menlerle birlikte geldiÄŸini vurguladÄ±.

Bu gÃ¶Ã§menlerin, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Kolombiya olarak bilinen coÄŸrafyaya piÅŸmiÅŸ toprak kaplar gibi teknolojik ilerlemelerin yanÄ± sÄ±ra Chibchan dillerini de getirmiÅŸ olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. Casas-Vargas, "Bu dil ailesinin bazÄ± dallarÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde halen Orta Amerika'da konuÅŸuluyor" dedi.

GÃ¼ney Amerika koÅŸullarÄ±nda, orijinal topluluklarÄ±n genetik izlerinin tamamen kaybolmasÄ±nÄ±n nadir bir durum olduÄŸuna da dikkat Ã§eken Casas-Vargas, "BugÃ¼ne kadar, Andlarda ve GÃ¼ney Amerika'nÄ±n gÃ¼ney konisinde yaÅŸayan insanlarda uzun zamana ve kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸiÅŸimlere direnen gÃ¼Ã§lÃ¼ bir genetik devamlÄ±lÄ±k gÃ¶zlenmiÅŸti" diye konuÅŸtu.

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SAVAÅž YA DA Ä°ÅžGAL Ä°ZÄ° BULUNAMADI

BÃ¶lgeye gelen Orta Amerika'yla baÄŸlantÄ±lÄ± gÃ¶Ã§menler, Bogota'nÄ±n yÃ¼ksek dÃ¼zlÃ¼klerinin popÃ¼lasyonunun zaman iÃ§inde ciddi deÄŸiÅŸim geÃ§irdiÄŸini gÃ¶steriyor.

Bu gÃ¶Ã§menler yanlarÄ±nda Ã§Ã¶mlek iÅŸleri ve erken tarÄ±m uygulamalarÄ±yla bilinen bir kÃ¼ltÃ¼r olan Herrera geleneÄŸini getirdi. GÃ¶Ã§menlerin torunlarÄ± ise 16'ncÄ± yÃ¼zyÄ±lda Ä°spanyollar gelene kadar bÃ¶lgeye hÃ¢kim olan Muisca medeniyetini ÅŸekillendirmeye yardÄ±mcÄ± oldu.

Ancak deÄŸiÅŸim bir savaÅŸ ya da iÅŸgal sonucu yaÅŸanmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor zira arkeologlar herhangi bir ÅŸiddet delili bulabilmiÅŸ deÄŸil.

Aksine deÄŸiÅŸimin gÃ¶Ã§, kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸiÅŸim ya da evlenme yoluyla kademeli olarak yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. Bunun sonucunda zamanla Checua insanlarÄ±nÄ±n benzersiz DNA'sÄ± Ã¶nce zayÄ±flayÄ±p seyreldi ardÄ±ndan tamamen silindi.

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HÄ°Ã‡BÄ°R TOPLULUKLA BAÄžLANTILARI YOK

Bilim insanlarÄ±, bu insanlarÄ±n kÃ¶kenlerinin izini sÃ¼rebilmek iÃ§in hem anne DNA'sÄ±nÄ± hem de daha geniÅŸ kapsamlÄ± iÅŸaretÃ§ileri analiz etti. SonuÃ§ta Checua erkeklerinin Amerikan yerlilerinde yaygÄ±n bir Y-DNA imzasÄ± olan Q1b1a taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ancak genetik profillerinin geri kalanÄ±nÄ±n tamamen izole olduÄŸu ve sonraki dÃ¶nemde yaÅŸamÄ±ÅŸ hiÃ§bir toplulukla baÄŸlantÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

Makalenin yazarlarÄ±ndan Kolombiya Ulusal Ãœniversitesi'nden araÅŸtÄ±rmacÄ± Andrea Casas-Vargas da genetik verilere gÃ¶re, Altiplano'da ilerleyen dÃ¶nemde hÃ¢kim olan kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n, Orta AmerikalÄ± gÃ¶Ã§menlerle birlikte geldiÄŸini vurguladÄ±.

Bu gÃ¶Ã§menlerin, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Kolombiya olarak bilinen coÄŸrafyaya piÅŸmiÅŸ toprak kaplar gibi teknolojik ilerlemelerin yanÄ± sÄ±ra Chibchan dillerini de getirmiÅŸ olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. Casas-Vargas, "Bu dil ailesinin bazÄ± dallarÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde halen Orta Amerika'da konuÅŸuluyor" dedi.

GÃœNEY AMERÄ°KA Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK NADÄ°R BÄ°R DURUM

GÃ¼ney Amerika koÅŸullarÄ±nda, orijinal topluluklarÄ±n genetik izlerinin tamamen kaybolmasÄ±nÄ±n nadir bir durum olduÄŸuna da dikkat Ã§eken Casas-Vargas, "BugÃ¼ne kadar, Andlarda ve GÃ¼ney Amerika'nÄ±n gÃ¼ney konisinde yaÅŸayan insanlarda uzun zamana ve kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸiÅŸimlere direnen gÃ¼Ã§lÃ¼ bir genetik devamlÄ±lÄ±k gÃ¶zlenmiÅŸti" diye konuÅŸtu.

Kolombiya'nÄ±n genetik geÃ§miÅŸi ilk kez bu araÅŸtÄ±rmayla mercek altÄ±na alÄ±ndÄ±. Kolombiya'nÄ±n batÄ±sÄ±, Venezuela, Ekvador gibi bÃ¶lgelerin genetik miraslarÄ± ise henÃ¼z analiz edilmiÅŸ deÄŸil.

Buralar kÄ±tayÄ± ÅŸekillendiren insan dalgalarÄ±nÄ±n daha iyi anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in daha fazla ipucu taÅŸÄ±yor olabilir.

Bilim insanlarÄ± henÃ¼z baÅŸlangÄ±Ã§ aÅŸamasÄ±nda olduÄŸumuzu belirtiyor. Krettek, "Bu bÃ¶lgelerden elde edilecek antik DNA Ã¶rnekleri, insanlarÄ±n GÃ¼ney Amerika'ya nasÄ±l gÃ¶Ã§ ettiÄŸini anlamak iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olabilir" diye konuÅŸtu.