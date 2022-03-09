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İnsanlık için utanç: Savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklar seks tacirlerinin hedefinde!

#Ukrayna-Rusya Savaşı#İnsan Ticareti#Polonya
İnsanlık için utanç: Savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklar seks tacirlerinin hedefinde
Gürer Mut

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta en büyük yarayı siviller alıyor. Milyonlarca insan batıya göç ederken bu yolculukta türlü tehlikelerle karşı karşıyalar. Artan güvenlik açığı ve kontrolsüzlük nedeniyle kadın ve çocuklar seks tacirlerinin hedefinde. Avrupa ülkeleri, insan tacirlerine yönelik operasyonları sıklaştırsa da uzmanlar ilerleyen günlerde kaçırılan kadın ve çocukların sayısında ciddi artış olacağı görüşünde. İşte insan tacirlerinin neden olduğu insanlık trajedisi...

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Tüm dünyanın gözü kulağı günlerdir Ukrayna'daki gelişmelerde. Yaşanan insani kriz her geçen gün daha da derinleşirken, bir milyondan fazla insan yurtlarını terk ederek batıya göç etmeye başladı. Fakat bu zorluklarla dolu yolculukta, insanlık trajedileri de yaşanıyor. Özellikle, savaştan kaçarak hayatta kalamaya çalışan genç kadınları ve refakatsiz çocukları başka ülkelerde büyük tehlikeler bekliyor.

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Polonya polisi, Ukrayna sınır kapısında genç kadın ve çocukları ağına düşüren seks tacirlerinin bulunduğunu ve geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarda çok sayıda kişinin tutuklandığını duyurdu.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, çete üyelerinin ağına düşürdükleri kadınları öncelikli olarak Almanya’ya kaçırmaya çalıştıkları belirtildi. Bölgeye akın eden mültecilerin güvenliğini almak isteyen yetkililer, seks tacirlerinin bölgeye akın etmesinden oldukça endişeli.

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İnsan kaçakçılığı, küresel dünyanın hızla büyüyen bir suç endüstrisi olarak karşımıza çıkıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından hazırlanan “Profits and poverty: The Economics of Forced Labour” başlıklı raporda, insan tacirlerinin yıllık kazançlarının ise 32 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Suç örgütleri zorla fuhuşa zorlanan kadınlar üzerinden yılda 120 ila 150 milyar dolar arasında kazanç elde ediyor.

Polonya tarafındaki Medyka sınır kasabasında yaşanan olaylarda, İnsani Yardım Kuruluşları bölgeye gelen genç kadın ve çocukları uyararak, resmi yetkililerin haricinde kimseden bir talepte bulunmamalarını ve yetkililere de kimlik sormalarını istiyor.

İnsanlık için utanç: Savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklar seks tacirlerinin hedefinde
Ukrayna'dan Polonya'nın Krakow şehrine tek başına giden genç bir kadın. BM yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, savaş nedeniyle 2 milyon insanın Ukrayna'yı terk ettiğini düyurdu. Fotoğraf: AP

HEDEFLERİNİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BULUYORLAR

İnsan Hakları Savunucuları, Ukrayna’daki çatışmadan kaçan mültecilerin suç çetelerinin tuzağına düşme oranlarında ciddi artış olmasından korkuyor. Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan değerlendirmede, savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan mültecilerin sayısının 7 milyona ulaşacağının altını çizmişti.

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Ailelerini, evlerini, mal varlıklarını geride bırakan mültecilerin çoğu sosyal hakları ve maddi güvenceleri olmadan Polonya, Romanya, Macaristan, Moldova ve Slovakya gibi çevre ülkelere sığınıyor. Güvencesi bulunmayan çaresiz insanlar, borçlandırılarak insan kaçakçılarının eline düşüyor. 

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Yardım Kuruluşu gönüllüsü Tom Bell ise içinde bulundukları koşullara ilişkin şunları söyledi:

“Bu dönemde yurtlarını terk etmek zorunda kalan çaresiz Ukraynalılar, Avrupa’da kendilerine yardım eli uzatacak gönüllüleri bulmak için Facebook ve Telegram’daki gruplara yöneliyor. Bir süre sonra, hiç tanımadıkları bir kişi ile temas kurduktan sonra, sınırı geçer geçmez bu kişilerin otomobillerine binerek kayboluyorlar.”

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‘KAÇIRILMA ORANLARI ARTABİLİR!’

İnsan kaçakçıları başta sosyal medya olmak üzere pek çok kanal üzerinden Ukrayna’dan kaçan kadın ve çocukları ağına düşürüyor.

Suçluların nasıl çalıştığını güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonların ardından öğrendiklerini söyleyen Bell, “Polis, bizi uyararak bölgede bulunan mülteci kadın ve çocukları karşılayan kişilerin kimlik kontrolünü yapmamızı ve bu kişilerin bilgilerini kayıt altına almamızı istedi” dedi.

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Yaşananların ardından geçen haftadan bu yana denetimlerin sıklaştırıldığını söyleyen Bell, mültecileri güven altında tutmak için Medyka sınır kasabasındaki tedbirlerin arttırıldığını açıkladı.

İnsanlık için utanç: Savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklar seks tacirlerinin hedefinde
Savaştan kaçan ve günlerdir yollarda olan Ukraynalılar, Polonya'nın Przemysl tren istasyonunda dinlenme fırsatı buldu. Fotoğraf: AP

Fakat tüm önlemlere rağmen, hâlâ tren ve otobüs terminallerinde bekleyen mültecilerin konaklama imkânları resmi olmayan kişiler tarafından ayarlanıyor. Bu da savaş yorgunu kişilerin kimliği belirsiz kaçakçılar tarafından yönlendirilmelerine yol açıyor.

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Uluslararası insani yardım kuruluşu CARE tarafından yapılan açıklamada, suç çetelerinin bölgede çok aktif olduğunu ve mülteci krizinden yararlanacağını belirterek, önümüzdeki aylarda kadın ve çocukların seks tacirleri tarafından kaçırılma oranlarında “büyük bir artış” olacağına dikkat çekti.

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Kuruluş için “insan ticareti” üzerine araştırma çalışmaları gerçekleştiren Lauren Agnew ise Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan tablonun, insan kaçakçılığıyla mücadele edenler için son derece endişe verici olduğunu söyledi ve Avrupa ülkelerinin karşı karşıya kalacakları tehlikeye karşı tetikte olunması konusunda uyardı.

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400 BİN GENÇ İNSAN KAÇAKÇILARININ HEDEFİNDE

Geçtiğimiz hafta uluslararası yardım kuruluşu, “Çocukları Kurtarın Vakfı” ise Ukrayna savaşı nedeniyle doğu Avrupa’da en az 400 bin gencin hareket halinde olduğu ve bu gençlerin potansiyel olarak insan kaçakçıları tarafından hedef alındığını açıkladı. 

Vakıf ayrıca, Polonya, Romanya, Moldova, Macaristan, Slovakya ve Litvanya'ya ulaşan mültecilerin yüzde 40’ının çocuk olduğunu tahmin ediyor.

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Aslına bakılırsa bu sorun Doğu Avrupa için yeni değil. Geçtiğimiz yıllarda, Polonyalı güvenlik yetkilileri insan kaçakçılarına karşı başarılı operasyonlar düzenlemişti. Fakat, savaşın yarattığı kargaşa ortamı kaçakçın yeniden ortaya çıkmasına yol açtı. 

İnsanlık için utanç: Savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklar seks tacirlerinin hedefinde
Başkent Kiev'deki evi roket saldırısı sonucunda yerle bir olan Natali Sevriukova, belirsizliğe sürüklenen insanlardan sadece biri... Fotoğraf: AP

AİLESİ OLMAYAN ÇOCUKLAR, KORUYUCU AİLELERİN YANINA EMANET

Çocuklara ve kadınlara yönelik her türlü istismar girişimine karşı endişe duyduklarını söyleyen Medyka sınır kasabasındaki bir sınır polisi, “Bunu deneyen birkaç insanı tespit ettik ve onları tutukladık” ifadesini kullandı.

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Ayrıca, Polonya hükümeti aileleri bulunmayan çocukların sınır geçişlerini kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeleri yaparak, her bir çocuğu kayıt altına almaya başladı. 

Bununla birlikte, ailesi olmayan çocukların mağduriyet yaşamamaları için Polonyalı gönüllü koruyucu aileler arandığı ve çocukların hızla ailelerin yanına yerleştirildiği duyuruldu. İdari işlerin hızlanması için ise mahkemeler de yoğun bir mesai yapıyor.

İnsanlık için utanç: Savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklar seks tacirlerinin hedefinde
Rus hava saldırısı sonrasında, Kiev yakınlarındaki Irpin kasabasında yüzlerce göçmen evlerini terk etmek zorunda kaldı. Fotoğraf: AP

‘TRAJİK DURUMU DİKKATLE İZLİYORUZ’

İnsan tacirleriyle mücadele eden sivil toplum kuruluşu Uluslararası Adalet Misyonu (IJM), Polonya'dan sonra Romanya’da da benzer insani trajedilerin yaşandığına işaret etti. Çatışma bölgelerinde ortaya çıkan güvenlik açığı nedeniyle, insan ticareti ağının hızla genişlediğine dikkat çekildi.

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Sivil toplum kuruluşunun Romanya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna'daki trajik durumu dikkatle izliyoruz. Artan güvenlik açığının insan ticaretini hızla arttırabileceğinin farkındayız. Savaştan kaçan insanların nereden yardım alması gerektiğini açıklayan Ukraynaca ve Rumence bilgilendirme materyallerini hızla yaygınlaştırmaya başladık” denildi.  

Ukraynalı kadın ve çocukların içinde bulundukları durum dünya genelinde hemen herkesi endişeye sürüklüyor. Fakat, yaşanan insanlık trajedisini umursamayan kişiler de bir hayli fazla. Brezilyalı siyasetçi Arthur do Val'ın ortaya çıkan ses kayıtlarında, Ukraynalı kadınları için yaptığı “fakir oldukları için kolaylar” yorumu ülkede infial yarattı. Pek çok kişi Arthur do Val'i istifaya davet etti.

Focus on Labor Exploitation (FLEX) adlı yardım kuruluşunun başkanı Kate Roberts ise Britanya’nın en hızlı şekilde güvenlik arayan herkese koruma sağlaması gerektiğini belirtti. Roberts, ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın mültecilere yönelik düzenlediği Vatandaşlık ve Sınırlar Yasası’ndaki 11. maddenin Ukraynalı mültecilerin ülkeye kabul edilebilmesi için yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlık ve Sınırlar Yasası’ndaki 11. Madde, kaçak yollarla Britanya’da kalan göçmenlerin suçlu sayarak, mülteci statüsü almasını engelliyor. Yasaya göre, Britanya’ya ulaşan Ukraynalılar bu yasa gereğince sınır dışı edilebilir.

The Telegraph'ın "Sex traffickers exploit Ukrainian refugees as dark side of exodus to Europe emerges" ve The Independent'ın "Ukrainian refugees at ‘acute risk of exploitation by human traffickers’, charities warn" başlıklı haberlerinden derlenmiştir.

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