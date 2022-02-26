İnsanlık dramı

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ASKERLERE TEK BAŞINA KAFA TUTTU

İşgalin başlamasından saatler sonra cesur bir Ukraynalı kadın, tek başına Rus askerine karşı koydu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda kadının karşısına dikildiği Rus askerine, “Bu ayçiçeği tohumlarını cebine koy ki öldüğünde çiçekler açsın” diyor.





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Tam teçhizatlı askere “Sen kimsin?” diye soran kadın, karşısındakinden Rus askeri olduğu yanıtını alınca küfürle karışık “O zaman burada ne halt ediyorsun?” diye soruyor. Görüntülere yansıyan konuşmasında kadın askere, “İşgalcisiniz. Siz faşistsiniz. Bu silahlarla burada işiniz ne?” diye tepki gösteriyor. Sonrasında Ukrayna ’nın ulusal çiçeği olan ayçiçeği tohumlarını askere uzatarak, “Bunu cebine koy, öldüğünde en azından çiçekler açar” şeklinde konuşuyor.

HER HEKTARA BİR KURBAN

Ukrayna’nın 48 km açığında, Zmiinyi Adası olarak da bilinen küçük Yılan Adası her hektarı için bir kurban verdi. 13 hektarlık yüzölçümüne sahip Ada, 13 Ukrayna askerine mezar oldu. Ortaya çıkan ses kayıtlarına göre, Ada’ya yanaşan gemi, “Bu bir Rus savaş gemisi. Size silahlarınızı bırakmanızı ve kan dökülmeden teslim olmanızı tavsiye ediyoruz” dedi.





Bu çağrıya Ada’daki Ukrayna askeri küfürle karşılık verdi ve Rus gemisinden defolup gitmesini istedi. Bunlar, Ada’daki 13 askerin kayda geçen son cümleleri oldu. Rus gemisinden açılan ateş sonucu tümü orada can verdi. Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski, Ada’da yaşananları anlatırken, “Oradaki tüm askerlerimiz vazgeçmedi ve kahramanca öldü. Kahramanlık unvanıyla ödüllendirilecekler” dedi.

ONLAR DA SAVAŞ MAĞDURU









Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sadece insanları değil, can dostlarımızı da derinden etkiledi. Ukrayna halkı Rusya’nın saldırısından korunmak için sığınaklara, metro istasyonlarına ve güvenli şehirlere akın ederken kedileri ve köpekleri de yanlarındaydı. Dostlarımızın füzelerin yankıları altında korkulu bekleyişleri böyle görüntülendi.