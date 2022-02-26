İnsanlık dramı

ASKERLERE TEK BAŞINA KAFA TUTTU
İşgalin başlamasından saatler sonra cesur bir Ukraynalı kadın, tek başına Rus askerine karşı koydu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda kadının karşısına dikildiği Rus askerine, “Bu ayçiçeği tohumlarını cebine koy ki öldüğünde çiçekler açsın” diyor.
HER HEKTARA BİR KURBAN
Ukrayna’nın 48 km açığında, Zmiinyi Adası olarak da bilinen küçük Yılan Adası her hektarı için bir kurban verdi. 13 hektarlık yüzölçümüne sahip Ada, 13 Ukrayna askerine mezar oldu. Ortaya çıkan ses kayıtlarına göre, Ada’ya yanaşan gemi, “Bu bir Rus savaş gemisi. Size silahlarınızı bırakmanızı ve kan dökülmeden teslim olmanızı tavsiye ediyoruz” dedi.
ONLAR DA SAVAŞ MAĞDURU
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sadece insanları değil, can dostlarımızı da derinden etkiledi. Ukrayna halkı Rusya’nın saldırısından korunmak için sığınaklara, metro istasyonlarına ve güvenli şehirlere akın ederken kedileri ve köpekleri de yanlarındaydı. Dostlarımızın füzelerin yankıları altında korkulu bekleyişleri böyle görüntülendi.