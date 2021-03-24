İnsanlık da onunla birlikte öldü... Darbeciler 7 yaşındaki çocuğu babasının kucağında vurdu!

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 275'den fazla gösterici hayatını kaybetti, 2 bin 500'e yakın kişi de tutuklu bulunuyordu. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

DARBENİN EN KÜÇÜK KURBANI!

Ülkede yüzlerce kişi darbe protestolarına yapılan müdahalelerde hayatını kaybederken 'darbenin en küçük kurbanı' babasının kucağındayken açılan ateşte vurulan 7 yaşındaki bir kız çocuğu oldu. Mandalay şehrindeki protestolarda evinde babasının kucağında otururken kurşunların hedefi olan Khin Myo Chit adında çocuk tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Myanmar Now adlı haber sitesine konuşan kaynaklar güvenlik güçlerinin küçük kızın babasını vurmak için ateş ettiğini ancak kurşunun küçük kıza isabet ederek ölümüne yol açtığını aktardı. Evinde vurulan küçük kızla ilgili haberler tüm dünyada gündem olurken yaşanan bu insanlık dışı durum lanetlendi. Khin Myo Chit adlı çocuğun ölümünden sonra Myanmar'da darbe protestocuları ülke çapında sessiz eylemler başlattı. Ülkede iki gün önce de Tun Tun Aung adındaki 15 yaşındaki bir erkek çocuğu kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetmişti. Myanmar ordusu son iki gün içinde yaşanan bu korkunç ölümler hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

GÖZALTINA ALINAN 628 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasını protesto ettiği için gözaltına alınan 628 kişi serbest bırakıldı. Gözaltındaki 628 göstericinin serbest bırakıldığı haberi Myanmar devlet televizyonu tarafından duyurulurken, Yangon'da Insein Cezaevi dışında bulunan görgü tanıkları, çoğu öğrenci yüzlerce gencin salıverildiğini bildirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir avukat, serbest bırakılan göstericilerin tamamının 3 Mart'ta gözaltına alındığını belirtti.

SUU Çİİ'NİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Öte yandan Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından gözaltına alınan, ülkenin eski Dışişleri Bakanı ve fiili lideri Aung San Suu Çii'nin gözaltı süresi, 1 Nisan'a kadar uzatıldı.

Başkent Nepido'daki askeri mahkemede video konferans yöntemiyle görülen duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Suu Çii'nin avukatı U Khin Maung Zaw, ülkedeki internet kesintileri nedeniyle Suu Çii'nin video bağlantısının kesildiğini ve duruşmanın, 1 Nisan'a ertelendiğini aktardı.

Avukat Zaw, son iki duruşmada savunma yapmasına izin verilmediğini vurgulayarak müvekkiliyle görüşme imkanı da bulamadığının altını çizdi.

Askeri mahkeme, 18 Mart'ta Suu Çii'ye rüşvet suçlaması yöneltmiş, Suu Çii'nin, 2018'de bir inşaat firması yöneticisinden 550 bin ABD doları rüşvet kabul ettiğini öne sürmüştü.

1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Suu Çii, önceki duruşmalarda, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve zimmetine para geçirmekle suçlanmıştı.

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