İnsanlarda test başladı

Clinical Trials Arena isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Johnson&Johnson firmasının koronavirüs aşının denemelerine, 18-55 yaş ile 65 ve üzeri yaşlardaki binden fazla sağlıklı gönüllünün katılması planlanıyor. ‘Ad26.COV2.S’ adı verilen aşı adayının güvenli olup olmadığı, muhtemel yan etkileri ve bağışıklık oluşturmadaki başarısı bu deneylerle sınanacak.

Aşı adayının, klinik öncesi değerlendirme safhasında primatlar üzerinde yapılan testlerde, COVID-19’u etkisiz kılan antikorları üretmede ve solunum yolu enfeksiyonunu engellemede başarılı olduğu kaydedildi. ABD’nin Boston kentindeki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi’nde yürütülen testlerde, tek doz aşı uygulanan ve ardından virüse maruz bırakılan altı primattan hiçbirinin akciğerlerinde enfeksiyon ortaya çıkmadığı, yalnızca bir primatta burun ve geniz bölgesinde sınırlı enfeksiyona rastlandığı belirtildi.

HEDEF 1 MİLYAR DOZ

Şirket, ABD ve Belçika’daki klinik denemenin ardından Hollanda, İspanya ve Almanya’da ikinci aşama denemeler yürütmeyi, Japonya’da ise yeni bir birinci aşama denemeye başlamayı planlıyor. Johnson&Johnson, klinik denemelerin başarılı olması halinde gelecek yıl 1 milyar dozdan fazla aşı üretmek üzere üretim hazırlıkları yapıyor.

HOLLANDA: TÜRKLERE KARANTİNA YOK

Hollanda, Türkiye’nin de aralarında yer aldığı birçok ülkeden gelen kişiler için yürürlükteki 14 gün karantina kuralını kaldırdı. Hollanda’nın Türkiye’den dönen kişilerden 14 gün karantina yerine belirli bir süre evde kalmalarını talep edeceği ifade edildi.

KUZEY IRAK SINIRI KAPATTI

Koronavirüs önlemlerini sıkılaştıran Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ise Türkiye ile olan Habur-İbrahim Halil gümrük kapısını yeni tedbirler kapsamında 1 hafta süreyle yolcu geçişlerine kapattı.