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İnsanlar sokaklara döküldü... Tunus'ta 'çöp protestosu'

#Tunus #Protesto#Dünya
İnsanlar sokaklara döküldü... Tunusta çöp protestosu

Tunus'un Safaks kentine bağlı Akrab bölgesinde düzenlenen "çöp protestosuna" güvenlik güçleri gaz bombalarıyla müdahale etti.

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Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) tarafından ilan edilen genel greve destek veren yüzlerce kişi, Akrab Belediyesi önünde toplandı.

Göstericilerin, kapatılmasını istedikleri El-Kina çöp merkezine yürümek istemesi üzerine güvenlik güçleri kalabalığa gaz bombalarıyla müdahale etti.

Müdahale esnasında birçok gösterici atılan gazdan etkilenirken, bazı göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

TAMEMEN KAPATILSIN TALEBİ

TGİS Akrab yöneticilerinden El-Hadi bin Hammude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünden bu yana bölgede uygulanan yoğun güvenlik önlemlerinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Yetkililerden mahkeme kararını uygulayarak El-Kina çöp merkezini tamamen kapatmalarını istiyoruz." dedi.

Akrab'da aldıkları genel grev kararının başarılı bir şekilde uygulandığını söyleyen Bin Hammude, gösterilerde hayatını kaybeden Abdurrezak Leşbab'ın nasıl öldüğüyle ilgili soruşturma başlatılmasını istediklerini vurguladı.

TGİS, güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik sert müdahalesine tepki göstermek amacıyla bugün için Akrab'da genel grev kararı almıştı.

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Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve birçok iş yerinin kepenk kapatarak genel greve destek verdiği Akrab'da sabah saatlerinde El-Kina çöp merkezinin yeniden açılmasını protesto etmek için yürüyüş başlatılmıştı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ İDDİASI

Safaks'ta bir ayı aşkın süredir çöplerin toplanmaması ve sonrasında alınan El-Kina çöp merkezinin yeniden açılması kararı kentte gerilime neden olmuştu.

Önceki gece düzenlenen gösterilerde polisin müdahalesi sonucu bir eylemcinin öldüğü iddia edilmiş, İçişleri Bakanlığı ise bu iddiayı yalanlamıştı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gösterilerin yapıldığı yere yakın olan evinde acil sağlık sorunu nedeniyle yakınları tarafından hastaneye götürülen 35 yaşındaki genç hayatını kaybetti." ifadeleri kullanılmıştı.

ÇÖP PROTESTOLARI

Tunus'un sanayi kenti olarak da bilinen Safaks'ta kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Akrab bölgesindeki "El-Kina" çöp merkezi, bölge halkının yıllardır "hastalık yaydığı, havayı ve çevreyi kirlettiği" yönündeki şikayetleri üzerine ekim ayında kapatılmıştı.

Ancak söz konusu çöp merkezinin kapatılmasının ardından Safaks'ta çöpler toplanamamış bu da kentte atık ve çöp dağları oluşmasına neden olmuştu.

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Bunun üzerine Tunuslu yetkililer 8 Kasım'da El-Kina çöp toplama merkezinin tekrar açılacağını duyurmuş, bu karar bölge halkının büyük tepkisine yol açmıştı.

Önceki gece düzenlenen gösterilerde polisin müdahalesi sonucu bir eylemcinin öldüğü ileri sürülmüş ancak İçişleri Bakanlığı bu iddiayı yalanlamıştı.

Göstericilerin 9 Kasım sabahı Akrab polis merkezini ateşe vermesi üzerine kamu binalarını korumak üzere Akrab'a ordu güçleri sevk edilmişti.

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#Tunus #Protesto#Dünya

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