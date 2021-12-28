İnsani yardım kuruluşu, Myanmar’daki saldırıda kayıp olan 2 çalışanının öldüğünü açıkladı

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Çocukları Kurtarın adlı insani yardım kuruluşu bugün yaptığı açıklamada “Myanmar ordusu tarafından ülkenin doğusundaki Kayah Eyaleti'nde 24 Aralık Cuma günü bir saldırıda öldürülen, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere en az 35 kişi arasında Save the Children personelinin iki üyesinin bulunduğunu bugün derin bir üzüntüyle teyit ediyoruz” ifadelerini kullandı. İki personelin yeni baba olduğunu belirten kuruluş, hayatını kaybedenlerin 32 yaşında olanın 10 aylık oğlu ve 28 yaşındakinin ise 3 aylık bir kız çocuğu olduğunu ifade etti.



ORDU CESETLERİ YAKTI

Çocukları Kurtarın insani yardım kuruluşu açıklamasında “Ordu insanları arabalarından indirmeye zorladı, bazılarını tutukladı, çok sayıda insanı öldürdü ve cesetleri yaktı” ifadesini kullandı. Kuruluşun CEO’su Inger Ashing, olayla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni gerekli adımları atması için göreve çağırdı.



NE OLMUŞTU?

İngiltere merkezli Çocukları Kurtarın (Save the Children) adlı insani yardım kuruluşu, geçen Pazar günü basına açıklama yaparak, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 38 kişinin Myanmar’da yönetimde bulunan ordu tarafından öldürüldüğünü belirtmişti. Kuruluşun basın açıklamasında, Kayah bölgesinde olayın meydana geldiği yere yakın 2 çalışanının kayıp olduğu ifade edilmiş ve bu iki kişinin araçlarının terk edilmiş ve yanmış olarak bulunduğu belirtilmişti.