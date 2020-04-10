İnsandan bulaşır onlardan bulaşmaz

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili en çok tartışılan konulardan biri de, COVID-19’un evcil hayvanlardan insanlara bulaşıp bulaşmadığı. Konuya ilişkin çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) epidemiyolog Maria Van Kerkhove, bulaştırmada evcil hayvanların bir rol oynadığını düşünmediklerini ancak virüs taşıyan bir insan üzerinden enfekte olabileceklerini söyledi. DSÖ uzmanlarından Mike Ryan ise “Onlar da kendi hakları olan ve saygıyı hak eden canlılar. Onlar da bizler gibi bu sürecin kurbanı” diye konuştu.

ONLARI DA HASTA ETMEYİN

Amerikan Bilimsel Gelişme Birliği’ne bağlı ‘Science’ dergisinde Çin’de yapılan bir araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Ocak ve şubat aylarında yapılan araştırmada, evcil hayvanlar ile bazı kümes hayvanları virüse maruz bırakıldı. Buna göre, virüsün kedi ve dağ gelinciğine bulaşma ihtimali, köpek, tavuk ve ördeklere göre daha yüksek. Buna gerekçe olarak da kedigillerin havadaki enfeksiyonlara daha duyarlı olması gösterildi. Çalışmada kedilerin solunum damlacıkları yoluyla birbirlerini de enfekte edebilecekleri belirtildi. Buna karşılık, kedilerden insana virüs bulaştığı yönünde henüz bir bulgu yok. Aynı şekilde birkaç vaka dışında, kedi ve köpeklerin de taşıyıcı olabileceğine yönelik henüz kanıt bulunmuyor. Ancak koronavirüs hastalarının, kendilerini evcil hayvanlarından da tecrit etmesi gerektiği belirtiliyor.