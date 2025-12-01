İnsan yıkayan makine hazır

×
HABERLERDünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 07:00

Japonya’da bir teknoloji firması tarafından üretilen ‘insan yıkama makinesi’ satışa çıktı. Müzik eşliğinde ‘vücut temizliği’ yapabilen cihaz, yalnızca 50 adet üretilecek ve fiyatı yaklaşık 16 milyon lira olacak.

Japonya’nın Osaka kentinde yaklaşık 27 milyon kişinin katılımıyla ekim ayında düzenlenen Dünya Fuarı’nda uzun kuyruklar oluşturan ve ziyaretçileri şaşkına çeviren ‘insan yıkama makinesi’ satışa sunuldu. Japon teknoloji firması Science tarafından geliştirilen cihaz, kullanıcıların bir kapsülün içine uzanarak tıpkı çamaşır makinesinde yıkanır gibi temizlenmesini sağlıyor. Şirket sözcüsü Sachiko Maekura tarafından “sadece bedeni değil ruhu da temizliyor” ifadesi ile nitelendirilen cihaz, yıkama esnasında müzik çalıyor ve kullanıcının kalp atışları dâhil temel sağlık verilerini de takip ediyor.

YALNIZCA 50 ADET ÜRETİLECEK

İlk olarak önce sadece prototip olarak tasarlanan cihazın, ABD’li bir tatil şirketinin prototipin ticarileştirilip ticarileştirilemeyeceğini öğrenmek amacıyla şirketle iletişime geçmesinin ardından “gerçek anlamda üretilmesine” karar verildi. İnsan yıkama makinesini ilk satın alan ise Osaka’daki bir otel oldu. Japon basınında yer alan haberlerde, yalnızca 50 adet üretilmesi beklenen cihazın satış fiyatının 60 milyon yen (yaklaşık 16 milyon TL) olacağı öne sürüldü.

