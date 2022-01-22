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İnsan ömrü 130 yıla çıkacak

#Altos Labs#İnsan Ömrü#Jeff Bezos
İnsan ömrü 130 yıla çıkacak

ABD’li milyarder Jeff Bezos ile Rus internet girişimcisi Yuri Milner’ın ‘yaşlanma karşıtı araştırmalar’ için büyük destek verdiği Altos Labs şirketi, insan ömrünü 130 yıla kadar çıkarmayı hedefliyor.

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ABD ve İngiltere merkezli Altos Labs şirketi üzerinde çalıştığı yöntemi “canlı organizmada hücresel yeniden programlama” (in vivo cellular reprogramming) olarak tanımlıyor. Bu yöntem, bir elektronik cihazı fabrika ayarlarına döndürmeye benzetiliyor. Yöntemde kök hücrelere özel önem veriliyor. Tüm hücrelerin üretildiği, vücudun adeta hammaddesi olan kök hücreler, kontrollü koşullar altında daha fazla hücre oluşturmak için bölünüyor. Bu embriyonik kök hücreler, hastalıklı doku ve organları yenilemek veya onarmak ve hatta tüm vücudu gençleştirmek için kullanılabiliyor. Fareler üzerinde yapılan deneyler şu ana kadar karışık sonuçlar vermiş. Bazı fareler, dokularının gençleştiğine dair işaretler gösterirken, diğerlerinde ise tümörler gelişmiş.

HASARLI HÜCRELER YOK EDİLECEK

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ABD’li milyarder Jeff Bezos ve Rus internet girişimcisi Yuri Milner’ın “uzun yaşamın formülü” için yatırım yaptığı Altos Labs’ın araştıracağı diğer önemli bir konu da stresin insan vücudu üzerinde etkileri. Şirket, “entegre stres yanıtı” adı verilen ve vücudun strese yanıt vermesini sağlayacak bir yöntem üzerinde çalışıyor. Çalışmalar, yüksek düzeyde stresin insan vücudundaki hücrelere zarar verebileceğini gösteriyor. Bu hasarlı hücreler, hücre bölünmesine uğrarsa, yeni hücreler de zarar görüyor. Geliştirilen yöntemde, bir sorun tespit edildiğinde ‘acil durum sıfırlama programını’ çalıştırabilecek. Bu işe yaramazsa, hasarın yayılmasını durdurmak için tehdit taşıyan hücreleri yok edecek. Bununla birlikte, “entegre stres yanıtı” adlı yöntemin çözüm yollarının ‘arızalanması’ da ihtimal dahilinde ve bunları da ‘sıfırlamak’ Altos Labs’in araştırmasının odak noktalarından biri. Şirkette milyonlarca molekülden oluşan hücrelerin işleyişini anlamada yapay zekâ da kritik rol oynayacak.

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#Altos Labs#İnsan Ömrü#Jeff Bezos

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