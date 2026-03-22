İnsan hayatına bahis mi oynanıyor

Fabian’a 10 Mart’ta yaptığı ve İsrail’e İran füzesi düşmüş olabileceğine dair değerlendirmesi üzerine uluslararası bahisçilerden iddiasını çekmesi için tehdit ve şantaj mesajları gelmeye başladı. Çünkü Fabian’ın paylaşımı nedeniyle hacmi 16.7 milyon dolara kadar yükselen bahis ortada kalmıştı. Bahisçilerden biri Fabian’a paylaşımını geri çekmesi için bahisten elde edeceği kazancın bir kısmını vermeyi bile teklif etmişti. Ancak Fabian şantajlara boyun eğmeyerek yaşadıklarını haber yapıp savaşta bahisçilerin oynadığı rolü uluslararası medyaya taşımayı tercih etti.