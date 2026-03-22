İnsan hayatına bahis mi oynanıyor

Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 07:00

İSRAİL’ de ‘Times of Israel’ medya platformu için çalışan Emanuel Fabian (28) isimli savaş muhabiri, rutin bir haber takibi sırasında kaleme aldığı kısa bir gelişme notunun ardından, uluslararası bahis ağlarının hedefi haline geldi.

Fabian’a 10 Mart’ta yaptığı ve İsrail’e İran füzesi düşmüş olabileceğine dair değerlendirmesi üzerine uluslararası bahisçilerden iddiasını çekmesi için tehdit ve şantaj mesajları gelmeye başladı. Çünkü Fabian’ın paylaşımı nedeniyle hacmi 16.7 milyon dolara kadar yükselen bahis ortada kalmıştı. Bahisçilerden biri Fabian’a paylaşımını geri çekmesi için bahisten elde edeceği kazancın bir kısmını vermeyi bile teklif etmişti. Ancak Fabian şantajlara boyun eğmeyerek yaşadıklarını haber yapıp savaşta bahisçilerin oynadığı rolü uluslararası medyaya taşımayı tercih etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
