İnsan Hakları İzleme Örgütü: Belarus askerleri işkenceden suçlu sayılabilir

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İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yayınladığı raporda Polonya Belarus sınırında yaşanan göçmen krizinde her iki hükümetinde "sınır bölgesinde mahsur kalan insanlara düzenli insani yardım erişimi sağlayarak daha fazla ölümü önlemekle yükümlü olduğu" belirtildi

GERİ İTMELER AB YASALARINA AYKIRI

HRW araştırmacıları, Polonya sınır muhafızları tarafından şiddetle geri itilen 19 göçmenle derinlemesine görüşmeler yaptıklarını ve bu geri itmelerin AB yasalarına göre ihlal olduğunu belirtti.

Gözden Kaçmasın Göçmenlerin geri yollanması yaygınlaşıyor mu? Haberi görüntüle

BELARUS ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİ İHLAL ETTİ

Araştırmacılar ayrıca Belarus sınır muhafızları tarafından sistematik olarak uygulanan "şiddet, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele ve zorlamanın" artık sınırda 'sıradan' hale geldiğini ve bu muamelenin 'Belarus'un uluslararası bazı yasal yükümlülüklerini ihlal ettiği' anlamına geldiğini belirttiler

AB ve ABD, Belarus'u,Başkanları Alexander Lukashenko'ya yönelik AB yaptırımlarına misilleme olarak göçmen krizini planlamakla suçlamıştı. Lukashenko ise BBC'ye yaptığı açıklamada Belarus sınır muhafızlarının göçmenlerin geçmesine yardım etmiş olma ihtimalinin olduğunu açıklamıştı.

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Ülkede şu anda yaklaşık 7 bin göçmen olduğunu tahmin ediliyor...

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