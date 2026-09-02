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İnsan buzdolabı satışa çıktı: Fiyatı 450 bin lira! Japonya'dan büyük yankı uyandıran icat

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#Japonya#İnsan Buzdolabı#Dohiemon Box
İnsan buzdolabı satışa çıktı: Fiyatı 450 bin lira Japonyadan büyük yankı uyandıran icat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 13:03

Aşırı sıcakların etkisi altındaki Japonya'da sıcak çarpması riskine karşı 'insan buzdolabı' geliştirildi. Gelecekte yurt dışına da pazarlanması planlanan insan buzdolabı, yaklaşık 450 bin lira fiyatla satışa sunuldu.

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Yaz aylarında yüksek sıcaklık değerleri ve nem oranlarıyla mücadele eden Japonya'da, sıcak çarpması riskini azaltmak için dikkat çeken bir cihaz geliştirildi. Dondurulmuş gıda otomatlarıyla tanınan SDRS (Sanden Retail Systems) ve sanayi ekipmanları tedarikçisi Trusco Nakayama firmaları ortaklığıyla aşırı sıcak günlerde insanların vücut ısısını hızla düşürmeyi amaçlayan insan buzdolabı üretildi.

Geleneksel bölgesel soğutma yöntemlerinin aksine kullanıcının tüm vücudunu soğutacak şekilde tasarlanan ve minimum 5 derecelik soğuk hava üfleyerek iç ortam sıcaklığını dengeleyen "Dohiemon Box" adlı soğutma kabini, Japon kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İnsan buzdolabı satışa çıktı: Fiyatı 450 bin lira Japonyadan büyük yankı uyandıran icat

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YURT DIŞINA DA SATILACAK

Trusco Nakayama Tokyo Ürün Departmanı'ndan Aoi Tofuku, ürünün insan vücudunun tamamını kısa sürede serinletmek amacıyla geliştirildiğini söyledi. İnsan buzdolabının Japonya içi kullanıma yönelik olarak tasarlandığını kaydeden Tofuku, ürünü gelecekte yurt dışı pazarlarına sunmayı planladıklarını belirtti.

İnsan buzdolabının geniş bir kullanım alanına sahip olduğuna dikkat çeken Tofuku, "Ürünümüz, kavurucu sıcakta çalışan işçiler veya inşaat şantiyelerinde görev yapan kişilerin yanı sıra; açık hava eğlence tesisleri, golf sahaları ve beyzbol sahaları gibi çok çeşitli alanlarda da kullanılabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu yılın nisan ayında piyasaya sürülen insan buzdolabının yoğun ilgi gördüğünü aktaran Tofuku, "Şu ana kadar 328 adet satılmış olan ürünün fiyatı 1,5 milyon yendir (Yaklaşık 450 bin lira)" diye konuştu.

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#Japonya#İnsan Buzdolabı#Dohiemon Box

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