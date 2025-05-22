İnşaat sırasında işçiler keşfetti! 120 yıl sonra ortaya çıktı: 'Rus kırbacının korkusu altında inliyoruz'

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"Değerli Beyefendiler,

Şu an içinde bulunduğumuz hali size anlatmaya niyetlendim. Rus İmparatoru 2'nci Nikolay döneminde Rus idaresinin baskısı, Rus kırbacının korkusu altında inleyen biz Lehler, berbat bir hayat yaşıyoruz."

Bu sözler Polonya'da bir duvara gömülmüş halde bulunan bir mektupta yer alıyor.

1905 tarihli mektup, Kazimierz Biskupi kasabasında yer alan 16'ncı yüzyıldan kalma bir manastırın restorasyon çalışmaları sırasında keşfedildi.

Daily Mail'in aktardığına göre, manastırın girişinde bulunan ve köyü kuşbakışı gören kuleyi süsleyen haçı yerinden söken inşaat işçileri, mektubun içinde bulunduğu bir şişeyle karşılaştı.

Mektubu yazan kişinin, 1900'lü yıllarda Kazimierz Biskupi'de yaşamış bir nalbant olan Karol Szulc olduğu belirtildi.

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"HARİKA BİR SÜRPRİZ"

Söz konusu keşfi Kazimierz Biskupi Belediye Başkanı Grzegorz Maciejewski, sosyal medyadan duyurdu.

"Hepimiz için harika bir sürpriz bu" diyen Maciejewski, "120 yıl önce sakinimiz Karol Szulc tarafından yazılmış olan mektup, Rusların topraklarımızı böldüğü dönemde kasabamızda yaşayanların hayatları hakkında bilgiler içeriyor. Bu gerçekten dikkate şayan bir tarihi belge" ifadelerini kullandı.

Tek sayfaya el yazısıyla yazılmış olan mektupta bulunan 9 Mayıs tarihi, Szulc'un bu satırları Rus Devrimi'nin 22 Ocak 1905'te başlamasından birkaç ay sonra kaleme aldığı anlamına geliyor.

"SAVAŞ ZAMANINDAYIZ"

Szulc mektubunda, Şubat 1904-Eylül 1905 tarihleri arasında Rus İmparatorluğu ile Japon İmparatorluğu arasında devam eden savaştan da bahsediyor.

Mektupta, "Savaş zamanındayız ve savaş o kadar berbat bir şey ki dünyanın başlangıcından bu yana savaşı seven olmadı. Bu savaşta neredeyse 1 milyon kişi öldü ama savaş hâlâ bitmedi" ifadeleri yer alıyor.

İki emperyal güç arasındaki bu mücadele, kâğıt üzerinde çok daha üstün görünen Rusların utanç verici mağlubiyetiyle sonuçlanmıştı.

Mektubunu köyün yerel papazına yeni bir kilise inşa ettirdiği için övgüler düzerek tamamlayan Szulc şöyle diyor:

"Yine de böyle zor zamanlarda bile, Tanrı, Kutsal Ruh aracılığıyla değerli papazımız Rahip 1'nci Malachowski'ye ilham verdi. O da bir kilise inşa etme görevini üstlendi ve gönüllü katkılar sayesinde tamamlanan bu kilise Marangoz Michal Nowakowski tarafından yeniden inşa edildi."

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LEHLERİN YAŞADIĞI TOPRAKLAR BÖLÜNMÜŞ HALDEYDİ

Mektubun kaleme alındığı dönemde Polonya diye bir ülke bulunmuyordu. Bugün Polonya'ya ait olan topraklar ise Rusya, Prusya ve Avusturya arasında bölüşülmüş durumdaydı.

Rus Çarı'nın siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda baskıcı politikalarına karşı çıkan Lehler, toplu ayaklanmalar, grevler ve eylemlerle siyasi özgürlük, işçi hakları ve ulusal otonomi taleplerini dile getiriyordu.

Ancak bu talepler çarlık rejiminde karşılığını bulmadı. Aksine Rus askerlerinin ve polisin silahlı müdahaleleri, yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Bunun sonucunda bölgede sıkı yönetim ilan edildi binlerce kişi ya cezaevlerine ya da Sibirya'ya sürgüne gönderildi.

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Devrimin çöküşünün ardından, rejim Ruslaştırma politikalarını daha da sıkılaştırırken basına sansür uygulandı, Lehlerin okulları kapatıldı, Lehlere ait kültürel ve siyasi oluşumlar baskı altına alındı.

ÇAR NİKOLAY 1917'E KADAR BAŞTA KALDI

Nikolay Aleksandroviç Romanov olarak da bilinen Çar Nikolay, yetkilerinin bir kısmından vazgeçip yönetimde demokratikleşme adımları atarak, 1905 ayaklanmalarıyla devrilmekten kurtuldu.

1906 yılında ilan edilen anayasayla Devlet Duma'sı yani parlamento kuruldu ve vatandaşların hakları artırıldı.

Ancak bu uzlaşma fazla uzun ömürlü olmadı. 1917 yılında Birinci Dünya Savaşı devam ederken yaşanan Rus Devrimi, Çarlık yönetiminin de sonu oldu.

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Nikolay, zorla tahttan indirildi, eşi ve çocuklarıyla Ekaterinburg şehrine sürgüne gönderildi.

Temmuz 1918'de Bolşevik devriminin yaşanmasının ardından Çar ve ailesi infaz edildi.