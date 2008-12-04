İnkár yasası yok

Muammer ELVEREN / PARİS Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Fransa Ulusal Meclisi’nde hükümet adına konuşan Yardımcı Bakan Alain Marlaix, sözde Ermeni soykırımını inkárı suç sayan yasa tasarısıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Hükümetimiz, yasanın gündeme alınmasına karşıdır. Tarihle ilgili yasa çıkarmak parlamentoların işi değildir, bunu tarihçilere bırakmak gerekir." Bakan bu tavırda, Cumhurbaşkanı Gül’ün Erivan ziyaretinin payı olduğunu söyledi.

FRANSA Ulusal Meclisi’nde hükümet adına konuşan yerel yönetimler ve içişlerinden sorumlu Yardımcı Bakan Alain Marlaix, inkar yasasıyla ilgili soruyu yanıtlarken "Hükümetimiz, Ulusal Meclis’te kabul edilip Senato’ya gönderilen Ermeni soykırımı inkar yasasının gündeme alınmasına karşıdır. Tarihi yorumlamak ve tarihle ilgili yasa çıkarmak parlamentoların işi değildir, bunu tarihçilere bırakmak gerekir" dedi.



Fransa Ulusal Meclisi’nde 2001’de çıkarılan Ermeni yasası raporunu yazan Ermeni asıllı Milletvekili Patrick Deveciyan ile birlikte konuyu savunan Sosyalist Parti Milletvekili Rene Rouquet önceki akşam oturumda söz alarak hükümete şunu sordu:"Yasalaşması için Senato’ya gönderilen Ermeni soykırımını inkar yasası iki yıldır gündeme alınmıyor ve halen bunu inkar edip soykırıma uğramış 1,5 milyon Ermeni’nin anısına hakaret edenler var. Bu tasarı meclisten geçirildi. Ama nedense Senato bunu bir türlü gündeme almıyor. Senato bunu ne zaman gündeme alacak?"



Hükümet adına sorulara cevap veren Yardımcı Bakan Alain Marlaix şöyle konuştu: "Ulusal Meclis Ermeni Soykırımını 2001 yılında ’Fransa Ermeni soykırımını tanır’ ifadesiyle kabul etmiştir. Birinci Dünya Savaşı sıralarında, Osmanlı döneminde yaşamış olan Ermenilerin feci katliamların kurbanı olduklarını kimse inkar edemez. Bu barbarca olay silinemeyecek şekilde tarihe yazılmıştır. Bu katliamın siyasi iltica toprağı olan Fransa’yı vatan kabul eden Ermenilerin hafızasına kazındığını ve konunun kamuoyundaki hassasiyetine saygılıyız. Ancak geleceğe karşı sorumluluklarımızın olduğunu unutmayalım. Türkler hafıza çalışması yapmaya başlamıştır, bunu cesaretlendirmek gerekir. Son aylarda Türkiye’de Ermenistan’la diyalog konusunda yeni bir dinamik oluşmuştur. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Erivan ziyareti tarihi bir adım, çok cesaret verici güçlü bir jesttir. Bu nedenle hükümetimiz inkar yasasının gündeme alınmasına karşıdır."