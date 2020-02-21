MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi
GeriDünya İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 10:02,Son Güncelleme:/

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi
Abone Olgoogle-news

ABD’de iniş takımları açılmayan küçük uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, uçağın gövdesinin piste sürtünmesiyle alevler çıktığı görüldü. Kazada yaralanan olmadı.

İniş takımları açılmayan küçük uçak, ABD’nin Florida eyaletindeki Daytona Beach Havalimanı’na gövdesi üzerine iniş yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde uçağın gövdesinin piste sürttüğü sırada alevlerin çıktığı görüldü.

Bir süre sürüklendikten sonra pistte duran uçağın bulunduğu noktaya giden itfaiye ekipleri, uçaktaki yangını söndürmek için müdahalede bulundu. O sırada uçaktan 2 kişinin çıktığı kameralara yansıdı.

Yerel medya, uçakta 2 kişinin bulunduğunu ve durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle