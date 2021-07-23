İngiltere’yi şimdi de ‘Ping-demi’ vurdu

Ülke genelinde ve Galler’de, 14 Temmuz’a kadar olan haftada cep telefonu uygulamasıyla 618 bin 903 izolasyon uyarısı yapıldı. Rekor olarak nitelendirilen veriler, önceki haftaya kıyasla yüzde 17’lik artış meydana geldiğini ortaya koydu. ‘Temaslı’ diye binlerce kişiye ‘zorunlu karantina’ gelince işgücü açığı nedeniyle market rafları boşaldı.

ELEMANLAR EVDE

Marketlerde özellikle içme suyu, ekmek ve dondurulmuş yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Birçok çalışanın karantinada olması nedeniyle, işgücü sıkıntısı patlak verdi. Bazı işkollarına muafiyet getirilmesi tartışılıyor. Konu bir anda ülkenin bir numaralı endişe kaynağına dönüşürken İngiliz basını ‘pandemi’ye atıfla ‘Ping-demi’ nitelendirmesinde bulundu.

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