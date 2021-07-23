İngiltere’yi şimdi de ‘Ping-demi’ vurdu
Kısıtlamaların 19 Temmuz’da tamamen kaldırıldığı İngiltere’de koronavirüs temaslılarını takip etmek için geliştirilen ‘Ping’ uygulaması ülkeyi durma noktasına getirdi.
Ülke genelinde ve Galler’de, 14 Temmuz’a kadar olan haftada cep telefonu uygulamasıyla 618 bin 903 izolasyon uyarısı yapıldı. Rekor olarak nitelendirilen veriler, önceki haftaya kıyasla yüzde 17’lik artış meydana geldiğini ortaya koydu. ‘Temaslı’ diye binlerce kişiye ‘zorunlu karantina’ gelince işgücü açığı nedeniyle market rafları boşaldı.
ELEMANLAR EVDE
Marketlerde özellikle içme suyu, ekmek ve dondurulmuş yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Birçok çalışanın karantinada olması nedeniyle, işgücü sıkıntısı patlak verdi. Bazı işkollarına muafiyet getirilmesi tartışılıyor. Konu bir anda ülkenin bir numaralı endişe kaynağına dönüşürken İngiliz basını ‘pandemi’ye atıfla ‘Ping-demi’ nitelendirmesinde bulundu.