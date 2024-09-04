İngiltere’yi sarsan yangın: Soruşturma raporu 7 yıl sonra yayınlandı… 72 kişiye mezar olmuştu...

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İngiltere’nin başkenti Londra’daki Grenfell gökdeleni yangınında 72 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan felaketin ardından 7 yıl sonra soruşturma tamamlandı ve nihai rapor yayınlandı.

Soruşturma raporu, hükümetin, düzenleyici kurumların ve inşaat sektörü denetleyecilerinin büyük hatalarını ortaya çıkardı.

Associated Press’te yer alan habere göre, "ölüm tuzağına" dönüşen yangında, birden fazla ihmal bir arada yaşandı. Emekli yargıç Martin Moore-Bick tarafından yürütülen soruşturmanın raporunda, yangının tek bir nedeni olmadığı belirtildi.

"DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR SICAKLIK HİSSETMEMİŞTİM"

Bin 700 sayfalık rapora göre, Grenfell’deki 16 numaralı daireden dumanlar yükselmeye başladı. itfaiye ekipleri, buzdolabının dondurucu kısmındaki arıza nedeniyle başlayan yangına müdahale etmek için saat 00.59’da olay yerine geldi.

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Aradan geçen 20 dakikalık süre içerisinde binanın dış kaplamasına sıçrayan yangın bir anda büyüdü ve hızla binayı sardı. Yangının büyüdüğü anı anlatan itfaiyeci Charles Batterbee, “Kollarımda ve başımda büyük bir yanma hissettim. Daha önce hiç böyle bir sıcaklık hissetmemiştim” dedi.

Gökdelende yaşayanların bir anda alevler içinde mahsur kaldığı yangın, 63 daireyi etkisi altına aldı.

GÜVENLİK TESTLERİNİ YALAN BEYANLAR İLE KANDIRDI

Raporda, yangından önce yapılan tadilatta kullanılan dış kaplama malzemesinin yangının hızla yayılmasına neden olduğu belirtildi.

Dış kaplama malzemesini üreten firmanın, güvenlik testlerini yalan beyanlar ile kandırdığı aktarılan raporda, “Grenfell’deki yangının, hükümetin ve denetleyicilerin yüksek katlı binalara yanıcı malzemelerin kullanılması şartlarını dikkate almamaları sonucu meydana geldiği” ifadelerine yer verildi.

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HAYATLARIMIZ PARAMPARÇA OLDU

Yangında 12 yaşındaki yeğeni Jessica Urbano Ramirez'i kaybeden Sandra Ruiz, yangına ilişkin “Benim için insanlar parmaklıklar ardına gitmeden adalet sağlanamaz. O gece hayatlarımız paramparça oldu. Sorumluların hesap vermesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Soruşturma kapsamında 300'den fazla kamuya açık oturum düzenlendi ve yaklaşık bin 600 tanığın ifadesi alındı.