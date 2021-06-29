İngiltere'yi sarsan skandalda son perde: Eski sağlık bakanıyla yakalanmıştı... Eşinden ayrıldı!

Sadece İngiltere değil tüm dünya günlerdir Sağlık Bakanı Matt Hancock'un çalışma arkadaşı Gina Coladangelo ile yaşadığı ilişkiyi konuşuyor. İkisi de evli olan ve birlikte çalışan Hancock ve Coladangelo, bakanlık binasında öpüşürken güvenlik kamerasına yakalanmış, The Sun gazetesinin servis ettiği fotoğrafla birlikte skandal tüm dünyada bir numaralı gündem haline gelmişti.

Geçen hafta ortaya çıkan uygunsuz görüntülerden sonra Matt Hancock önce 'sosyal mesafe' kuralını ihlal ettiği için özür dilemiş ve istifa etmeyi düşünmediğini açıklamış, Başbakan Boris Johnson da bakanına sahip çıkarak görevden alma gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıklamıştı. Ancak skandalı büyüklüğü karşısında adım atmak zorunda kalan Hancock Sağlık Bakanlığı görevinden istifa etmiş ve yerine eski İçişleri ve eski Maliye Bakanı Sajid Javid getirilmişti.

DÜNYA BU HABERLE ÇALKALANIYOR

Hancock, Başbakan Boris Johnson'a gönderdiği istifa mektubunda, özel hayatının, dikkatleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleden uzaklaştırmasının isteyeceği en son şey olduğunu belirtti. Salgınla mücadele kurallarına aykırı hareket ettiği için özür dileyen Hancock, "Ailemden ve sevdiklerimden onları bu duruma soktuğum için de özür dilerim." dedi. Johnson da yazılı yanıtında, "Sadece salgınla mücadelede değil, Kovid-19'un ülkeyi vurmasından önce de başardıklarınızla gurur duyarak görevi bırakabilirsiniz." diye yazdı.

The Sun gazetesi, 25 Haziran'da, evli olan Hancock'un yine evli olan eski lobici Gina Coladangelo'yu bakanlık binası içinde öperken gösteren güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğrafları yayımlamıştı.

Haberde, Hancock'un, okul arkadaşı Coladangelo'yu geçen mart ayında 6 aylık bir sözleşmeyle ücretsiz danışman olarak atadığı ve daha sonra ona Sağlık Bakanlığı yönetiminde bir görev verdiği ancak bunu ilgili birimlere bildirmediği belirtilmişti.

Haberin ardından yazılı açıklama yapan Hancock, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini kabullense de "ülkeyi salgından çıkarmak için çalışmaya odaklanmaya devam edeceğini" duyurmuştu.

Habere konu olan fotoğrafların çekildiği 6 Mayıs'ta hükümet, vatandaşlardan hane halkı dışından insanlara sarılmamalarını istiyordu.

SKANDALDA FLAŞ GELİŞME!

Daily Mail'in haberine göre ise Hancock'un eşi Martha haberi öğrenir öğrenmez evi terk etti. Konuyla ilgili açıklama yapmayan ve basın ordusu tarafından o günden beri takip edilen Martha Hancıck 15 yıldır evli olduğu ve 3 çocuğunun babası olan Matt Hancock'u terk etti.

Skandalla ilgili bir bomba gelişme de bugün geldi. Bir kez daha İngiliz medyasına dayandırılan haberlere göre Hancock'un ilişki yaşadığı Gina Coladangelo da eşinden ayrıldı. 43 yaşındaki Gina Coladangelo, Oliver Bonas adlı giyim firmasının kurucusu ve CEO'su olan milyoner iş insanı Oliver Tress ile evliydi. Üç çocukları olan çifte yakın kaynaklar Oliver Tress'in bu yasak ilişkiyi öğrendiğinden beri çok üzgün olduğunu, haberle birlikte adeta 'yıkıldığını' aktardı.

İngiliz gazetelerine göre Gina Coladangelo, güneybatı Londra'da bulunan 3.6 milyon sterlinlik evinin önünde duran lüks arabasına bavullarını yerleştirip evi terk ederken görüntülendi.

The Sun'a konuşan ve ismini vermeyen kaynak Hancock ve Coladangelo'nın başka kaçamakları da olduğunu, herkes Kovid-19 salgının yüzünden harıl harıl çalışırken saatlerce ofise kapanıp baş başa vakit geçirdiğini anlattı. Hatta bu yakınlık Hancock'un halkın gözü önündeki bir pozisyona getirdiği Coladangelo'nun yadırganması yüzünden oldukça dikkat çekici de bulunmuştu.

JOHNSON HALA HANCOCK'U SAVUNUYOR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un danışmanıyla sosyal mesafe kurallarını ihlal etmesinin ardından istifası sürecinde kendisinin doğru olanı yaptığını söyledi.

Muhalefetin bir kısmı Hancock'u görevden almak yerine istifa etmesine izin vermesi nedeniyle Johnson'ı eleştiriyordu.

Bugün neden Hancock'u görevden almadığı sorusuna yanıt veren Başbakan Johnson, "Cuma günü haberi gazetelerde okudum, Cumartesi yeni bir Sağlık Bakanımız vardı" dedi.

Johnson istifanın zamanlamasını da doğru bulduğunu söyledi.

Öte yandan Başbakanlık'tan Cuma günü yapılan açıklamada Hancock'un özür dilediği ve Johnson'ın da meseleyi kapanmış kabul ettiği aktarılmıştı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor