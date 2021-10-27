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İngiltere'yi sarsan olay! 2 çocuk hayatını kaybetti!

#İngiltere#Hatalı Tedavi#Dünya
İngiltereyi sarsan olay 2 çocuk hayatını kaybetti

Londra'nın en ünlü hastanelerinden birinde yanlışlıkla cerrahi tutkal ile tedavi edilen beş çocuktan ikisi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Söz konusu hastane 2010 yılında da 10 yaşında bir kız çocuğunun beynine yanlışlıkla tutkal enjekte edip tazminat ödemek zorunda kalmıştı.

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İngiltere'nin Başkenti Londra benzeri görülmemiş bir sağlık skandalı ile çalkalanıyor. Great Ormond Street Hastanesi'ndeki iki çocuğun ölümü sonrası yetkililer çocukların "hatalı" bir cerrahi tutkalla tedavi edilmiş olabilecekleri iddiasıyla acil bir soruşturma başlattı.

5 ÇOCUKTAN İKİSİ HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre 5 çocuk Londra'daki ünlü hastanede 'histoakril tutkal' gruplarıyla tedavi edildi. Tedavi edilen çocuklardan ikisi hayatını kaybetti.

Bu yılın başında cerrahi müdahalelerde kullanılan tutkalın bazı serilerinin beklenenden daha yavaş sertleştiği tespit edildikten sonra, söz konusu ürün için geri çağırma bildirimi yayınlanmıştı.

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HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastane yaptığı açıklamada hastaların zarar görmesinde tek faktörün tutkal olmayacağını belirterek şu açıklamayı yaptı;

"Her şeyden önce düşüncelerimiz etkilenen çocukların aileleriyle birlikte. Hatalı tutkal ve onunla tedavi edilen tüm hastalar için kapsamlı bir olay araştırması başlattık. Yapılan araştırma tutkalın bazı durumlarda zarara katkıda bulunmuş olsa da, ölümlerde tek veya ana faktör olmasının pek mümkün olmadığını ortaya koydu. Ölen hastaların her ikisi de ciddi ve karmaşık tıbbi durumlara sahipti ve bunları düzeltme prosedürü her zaman yüksek derecede risk taşıyor"

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SORUNLU ÜRÜNLER LİSTELENMİŞ AMA...

Hastane, B Braun tarafından üretilen tutkalın 3 Mart'ta kısmi olarak geri çağrıldığını belirtirken 26 Nisan'da hastane tedarik ekibi, B Braun'dan etkilenen parti numaralarını listeleyen bir e-posta aldı. Alınan önlemlerin düzgün bir şekilde uygulanmadığı ortaya çıkan hastane güvenlik bildirimlerinin dağıtılma şekliyle ilgili ayrıca bir soruşturma başlattı.

BU İLK DEĞİL, BİR YAPIŞTIRICI FACİASI DA 2010 YILINDA YAŞANMIŞTI

Aynı hastane 2010 yılında 10 yaşındaki bir kızın beynine yanlışlıkla yapıştırıcı enjekte edilmesi sonrası 2,8 milyon sterlinlik bir tazminat ödemesi yapmak zorunda kalmıştı

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Cerrahi yapıştırıcıların 30 yılı aşkın bir süredir hastanelerde tedavi amaçlı kullanıldığı belirtildi.

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#İngiltere#Hatalı Tedavi#Dünya

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