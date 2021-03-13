İngiltere'yi sarsan cinayette flaş gelişme! Sapık polis tutuklandı

Londra'da Sarah Everard adlı kadının kaçırılması ve öldürülmesi olayında, Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'nda görevli polis memuru Wayne Couzens resmen adam kaçırma ve cinayetle suçlandı.

Londra Polisi, daha önce de Kent bölgesinde bulunan insan kalıntılarının, 28 Şubat gününden bu yana kayıp olan 33 yaşındaki Sarah Everard'a ait olduğunu doğruladı.

Şüpheli ile ilgili yürütülen başka bir soruşturma nedeniyle Londra Polis Teşkilatı'ndaki iki polis memuru hakkında da inceleme başlatıldı.

Everard'ın kaybolmasından 3 gün önce - Londra'nın güneyindeki bir restoranda teşhircilikte bulunduğu gerekçesiyle şüpheli hakkında başka bir soruşturma daha yürütülüyordu.

Polislerin tutumlarını denetlemekle görevli bağımsız gözlemci kurum IOPC şimdi, bu soruşturmayı yürüten polis memurlarının şikayetleri nasıl ele aldığı ile ilgili inceleme başlattı. 48 yaşındaki zanlı Couzens'in Parlamento ve Başbakanlık ofisini de kapsayan, diplomatik misyonlarda görevli elit bir birimin üyesi olduğu ve Everard'ın ortadan kaybolduğu sırada görev başında olmadığı belirtiliyor.

Perşembe günü şüphelinin hücresinde bilinçsiz bir şekilde yerde yatarken bulunduğu ve başındaki yara nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklamıştı.

Şüphelinin daha sonra tekrar nezarete götürüldüğü bildirildi.

Öte yandan şüpheli ile birlikte gözaltına alınan 30'lu yaşlardaki bir kadın kefaletle serbest bırakıldı. NE OLMUŞTU?

33 yaşındaki pazarlama yöneticisi Everard, 3 Mart günü saat 21.00 sıralarında Clapham semtindeki bir arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra kayboldu.

Everard'ın ortadan kaybolduğu sırada Clapham'dan Brixton'daki evine doğru yürüdüğü düşünülüyor. Bu yolculuk yaklaşık 50 dakika sürüyordu.

Everard'ın, son olarak 21.30 civarında Clapham'daki bir evin kapı zilindeki kamerada görüldüğü belirlenmişti.

Daha sonra olayla ilgili olarak Kent bölgesinde bir erkek polis memuru ve bir kadın gözaltına alınmıştı.

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, Çarşamba akşamı yaptığı basın toplantısında, Londra polisinde görevli bir memurunun, Sarah Everard'ı öldürmek şüphesiyle gözaltında olmasının kurumda ve halkta şok etkisi yarattığını söyledi.

Cressida Dick, "Bu korkunç haber nedeniyle hepimiz dehşete düştük derken, tüm meslektaşlarım adına konuşuyorum. Bizim görevimiz sokaklarda gezerek insanları korumak" dedi.

Londra Polis Teşkilatı halktan, Everard'ın kaybolmasıyla ilgili olabileceğini düşündükleri bilgileri polise bildirmelerini istemişti. Everard'ın son göründüğü yol üzerindeki evlerin kamera görüntülerinin de polisle paylaşılması istenmişti.

Londra Polis Teşkilatı, soruşturma kapsamında halktan 120'den fazla telefon aldığını ve bölgedeki 750 evi ziyaret ettiğini açıkladı. BAŞBAKAN BASKI ALTINDA

Öte yandan Perşembe günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a İngiltere'yi kadınlar için daha güvenli hale getirmesi çağrıları yapıldı.

Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Avam Kamarası'nda düzenlenen oturumda düzinelerce kadın milletvekilleri, maruz kaldıkları tacizlerin hikayelerini paylaştı.

İşçi Partisi Milletvekili Jess Phillips geçen yılki oturumdan beri öldürülen 118 kadının isimlerini okudu.

Hükümet, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele konusunda bir yol haritası belirleme sözü vermişti. Başbakanlık sözcüsü Perşembe günü bakanların bunu yıl sonuna kadar hazırlamayı umduklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler'in kadın çalışmalarının İngiltere kolu tarafından yapılan araştırma, 18-24 yaş grubundaki kadınların yüzde 97'sinin, tüm yaşlardan kadınların da yüzde 80'inin kamusal alanda tacize uğradığını ortaya koydu.

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