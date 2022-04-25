İngiltere'yi sarsan cinayet! '5 dakika boyunca çığlık attılar'

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İngiltere'nin Başkenti Londra bugün duyanların kanını donduran bir olayla sarsıldı. Kentin güneydoğusunda bulunan Bermondsey bölgesindeki bir evden ihbar alan polis kapıyı kırarak içeri girdiğinde 4 kişilik ailenin cansız bedenleri ile karşılaştı.

3 KADIN VE BİR ADAM ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Yetkililer kurbanların 60 yaşında bir adam ve kadın ve biri 30'lu diğeri 40'lı yaşlarında iki kadın olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili 20'li yaşlarında bir şüpheli gözaltına alınarak karakola götürdü. Scotland Yard dedektifleri ölen kişilerin aile olduğunu ve şüpheli ile birbirlerini tanıdıklarını düşünüyor.



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Kurbanların bıçaklanarak öldürüldüğü açıklanırken komşuların ve görgü tanıklarının verdiği ifadeler kan donduran olayın detaylarını ortaya koydu.



Komşulardan biri gece 2 civarı bir kadının 5 dakika boyunca çığlık attığını belirterek, "Korkunçtu. Birinin rehin tutulduğunu sandım ama polis, helikopter ve ambulansları duyunca durumun ciddiyetini anladım" dedi.

Diğer bir komşu "Kocam çığlıklar duyduğunu söyledikten sonra bir sürü polisin silahlarla arabalarından çıktığını gördüm. Yaklaşık sekiz polis arabası, birkaç ambulans vardı. Polis kapımızı kontrol etti. Bize içeride kalmamız söylendi" dedi.



Görgü tanıklarından biri cansız bedenlerin yerde yatarken bulunduğunu ve ortalığın adeta kan gölüne döndüğünü söyledi.

Olay kentte şok etkisi yaratırken polis evi incelemeye aldı. Delaford Yolu çevresine kordon çekildi. Evin önüne adli tıp çadırı kuruldu.



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Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan korkunç cinayet sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Dün gece üç kadın ve bir adamın yıkıcı bir olayda öldürüldüğü haberini aldım. Düşüncelerim sevdiklerini kaybeden aile ile beraber. Polis ile temas halindeyim. Soruşturma sürüyor ve bir kişi tutuklandı. Olayla ilgili bilgi verebilecek herkesin polise başvurmasını rica ediyorum." dedi.



Olayın yaşandığı bölge/Google Maps

BAŞKENTTEKİ SUÇ ORANLARI TARTIŞMA KONUSU

Bölgede geçtiğimiz yıl bıçaklama olaylarını içeren 79 cinayet soruşturması açıldı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan geçtiğimiz hafta boxör boksör Amir Khan'ın sokak ortasında soyulmasından sonra başkentteki suç oranlarıyla ilgili yeni sorularla karşı karşıya kalacak gibi görünüyor.