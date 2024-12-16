İngiltere'yi sarsan casus skandalı! 'Prens Andrew son çare olarak Körfez'e kaçabilir'

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Adı skandallarla anılan İngiltere Kralı Charles’ın küçük kardeşi Prens Andrew bu kez de casus krizi ile dünya gündeminde.

Geçtiğimiz günlerde Prens Andrew ile yakın ilişkileri olan Çinli bir iş insanı ve Pekin için casusluk yaptığından şüphelenilen bir kişi ulusal güvenlik gerekçesiyle İngiltere'den sınır dışı edildi.

Şimdiye kadar açıklanan bilgilere göre, adı sadece 'H6' olarak anılan adamın 50 yaşında olduğu, İngiltere'de eğitim gördüğü ve İngiliz şirketlerine Çin'deki yatırım fırsatları konusunda danışmanlık yapmak üzere bir şirket kurduğu biliniyor.



Büyük ölçüde kapalı kapılar ardında yürütülen davada, casus olduğu iddia edilen kişinin Prens Andrew ve diğer üst düzey İngiliz yetkililerle yakın bir ilişkiler ağına sahip olduğu tespit edildi.

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Times'ın haberine göre H6, York Dükü'nün isteği üzerine Buckingham Sarayı, St James Sarayı ve Windsor Kalesi'ndeki etkinliklere davet edildi ve katıldı. Prens Andrew'ün temsilcilerinden biri, bu kişiye Çin'deki potansiyel yatırımcılarla bağlantı kurmak için Avrasya Fonu olarak bilinen uluslararası bir mali girişim kurma yetkisi bile verdi.



Skandalın patlak vermesi sonrası Prens Andrew'un ofisinden bir açıklama yapıldı ve Prens'in bu kişi ile tüm temasının kesildiği duyuruldu. Açıklamada Andrew'un bu kişi ile “hassas nitelikte hiçbir şey konuşmadığı” vurgulanırken, Pekin de iddiaları yalanladı.

Çin'in Londra Büyükelçiliği yaptığı açıklamada iddiaların “Çin'i karalama ve Çin ile İngiltere arasındaki normal insanlar arası alışverişi sabote etme” girişimi olduğu belirtildi.

NOEL YÜRÜYÜŞÜNE KATILACAK MI? CHARLES HALA BİR KARAR VERMİŞ DEĞİL

Kraliyet ailesinin Noel Günü'nde Sandringham House'dan Norfolk'taki St Mary Magdalene kilisesine yürüyüşü İngiltere'de uzun zamandır devam eden bir gelenek. Dolayısıyla bu Noel'de tüm gözler casus skandalının ardından Prens Andrew'un kral ve kraliçenin yanında yürüyen aile üyeleri arasında yer alıp almayacağına çevrildi.

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Kraliyet kaynaklarından alınan bilgiye göre Kral Charles bu konuda hala bir karar vermiş değil.



İngiliz Sunday Times gazetesi ise çok daha çarpıcı bir iddia ortaya attı ve Epstein skandalından sonra şimdi de casus skandalı ile Kraliyet ailesini zor durumuna düşüren Prens Andrew'un Ortadoğu'da yeni bir hayat kurmayı planladığını öne sürdü.

İngiltere gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre Prens Andrew'ün Körfez'le uzun zamandır güçlü bağlantıları var. Bölgeye düzenli olarak giden Prens, yıpranmış konumuna rağmen, burada yeniden bir fırsat yakalayabileceğini düşünüyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümetine yakın kaynaklar, Sunday Times'a yaptıkları açıklamada kızı Prenses Beatrice'in geçen ay iş için Abu Dabi'ye yaptığı ziyaretin Andrew için 'bir kılıf' olduğunu ileri sürdüler ve Prens'in kalıcı olarak oraya taşınabileceğini söylediler.

Körfez bağlantıları Andrew'u kimin finanse ettiğine dair yeni soruları gündeme getirirken, Kral'ın tüm çabalarına rağmen Windsor Park'taki 30 odalı Kraliyet Köşkü'nden vazgeçmeyi reddeden Andrew'u ayakta tutanın Orta Doğu parası olduğuna dair söylentiler yaygınlaşıyor.

