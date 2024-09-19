İngiltere'yi sarsan belgesel! Hayatını kaybeden milyardere cinsel istismar suçlaması: 'İddialar örtbas edildi'

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2023 yılında hayatını kaybeden mağazacılık patronu Mohamed Al Fayed'in, 20'den fazla eski kadın çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

BBC'nin belgeselinde konuşan kadınların bazıları, Fayed'in kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu ve çalıştıkları lüks mağaza Harrods tarafından iddialarının örtbas edildiğini itiraf etti.

Mağazanın şu anki sahipleri ise iddialar karşısında "dehşete düştüklerini" ve mağdur kadınlardan özür dilediklerini açıkladı.

Eski çalışanlardan bazılarını temsil eden avukat Bruce Drummond, "Bu şirketteki yolsuzluk ve istismar ağı, inanılmaz ve çok karanlık" dedi.

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BBC'nin "Al Fayed" adlı belgeselinde yer alan iddialara göre, cinsel istismarlar sadece başkent Londra'da yaşanmadı. Londra'nın yanı sıra Fransa'nın başkenti Paris'te ve St. Tropez bölgesinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde de Al Fayed, çalışan kadınlara cinsel istismarda bulundu.

Gerçek ismi açıklanmayan ancak Rachel sahte ismini kullanan bir kadın, geç saatlere kadar çalıştıktan sonra Al Fayed'in dairelerinden birinde kaldığı sırada cinsel istismara uğradığını söyledi. Rachel, "Bunun olmasını istemedim. Rıza göstermedim ve sadece bitmesini istedim" dedi.

"Al Fayed bir canavardı, hiçbir ahlaki pusulası olmayan saldırgandı" ifadelerini kullanan bir başka cinsel istismar mağduru kadın ise, Al Fayed'in Harrods çalışanlarına "oyuncağı" gibi davrandığını anlattı.

2007-2009 yılları arasında Al Fayed için kişisel asistan olarak çalışan Gemma sahte ismindeki kadın, Paris'e seyahet ettikleri ve Kral 8. Edward ve eşi Wallis Simpson'ın eski evi olan Villa Windsor'da Al Fayed'in cinsel istismarına maruz kaldığını belirtti.

Gemma ayrıca, Al Fayed'in kendisini uğradığı cinsel istismarın ardından dezenfektanla yıkadığını söyledi.

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2009 yılında Kraliyet Savcılığı, mağazada 15 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine Fayed'i suçlamamaya karar verdi. 2013 yılında bir kadının iş görüşmesinin ardından Park Lane'deki dairesinde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmesi üzerine polis tarafından sorgulandı. Polis 2015 yılında davayı yeniden açtı ancak başka bir işlem yapmadı. Fayed iddiaları her zaman reddetti.

HARRODS'TAN ÖZÜR AÇIKLAMASI

2010 yılında Al Fayed'den sattığı Harrods, suçlamalara ilişkin “Mohamed Al Fayed tarafından işlenen cinsel istismar iddiaları karşısında son derece dehşete düştük. Bunlar, faaliyet gösterdiği her yerde gücünü kötüye kullanmaya niyetli bir kişinin eylemleriydi ve bunları en güçlü şekilde kınıyoruz. Ayrıca bu süre zarfında bir işletme olarak onun kurbanları olan çalışanlarımızı hayal kırıklığına uğrattığımızı kabul ediyor ve bunun için içtenlikle özür diliyoruz" açıklaması yapıldı.

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“Bugünün Harrods'ı, 1985-2010 yılları arasında Al Fayed'in sahip olduğu ve kontrol ettiği Harrods'tan çok farklı bir kurumdur; çalışanlarımızın refahını yaptığımız her şeyin merkezine koymayı amaçlayan bir kurumdur" diyen Harrods, “Bu nedenle, 2023 yılında Al Fayed'in cinsel istismarına ilişkin tarihi iddialar hakkında yeni bilgiler ortaya çıktığından bu yana, ilgili kadınlar için uzun yasal işlemlerden kaçınarak iddiaları mümkün olan en hızlı şekilde çözmek önceliğimiz olmuştur. Bu süreç halen tüm mevcut veya eski Harrods çalışanları için geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Harrods ayrıca, “Geçmişi geri alamasak da, bugün sahip olduğumuz değerlerle hareket eden bir kuruluş olarak doğru olanı yapmaya ve bu tür davranışların gelecekte asla tekrarlanmamasını sağlamaya kararlıyız” dedi.