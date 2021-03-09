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İngiltere'yi karıştıran röportaj sonrası Kraliyet'ten ilk açıklama
İngiltere Kraliyet Ailesi, Prens Harry ve Meghan'ın gündemde bomba etkisi yaratan röportajına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Tüm Kraliyet Ailesi'nin, Harry ve Meghan'ın son birkaç yılının nasıl zorlu geçtiğinin tüm boyutunu öğrenmekten üzüntü duyduğu" ifade edildi.
Oprah Winfrey'e yaptıkları açıklamada, Prens Harry ve Meghan'ın bahsettiği ırkçılık meselesinin kaygı verici olduğu aktarılırken, "durumun ciddiye alındığı ve Aile tarafından özel olarak üzerinde durulacağı" vurgulandı. Saray'dan Kraliçe adına yapılan açıklamada, "Meghan ve Archie'nin her zaman çok sevilen aile üyeleri olacağı" belirtildi.
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