İngiltere'yi karıştıran röportaj sonrası Kraliyet'ten ilk açıklama

Oprah Winfrey'e yaptıkları açıklamada, Prens Harry ve Meghan'ın bahsettiği ırkçılık meselesinin kaygı verici olduğu aktarılırken, "durumun ciddiye alındığı ve Aile tarafından özel olarak üzerinde durulacağı" vurgulandı. Saray'dan Kraliçe adına yapılan açıklamada, "Meghan ve Archie'nin her zaman çok sevilen aile üyeleri olacağı" belirtildi.



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